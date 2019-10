CFR Cluj a câștigat meciul jucat, sâmbătă, în Gruia, cu CS „U” Craiova, scor 2-0, în etapa a 13-a a Ligii I. Ardelenii au făcut diferența în repriza a doua, după ce Lacina Traore a deschis scorul în minutul 70, iar Billel Omrani a dublat avantajul în minutul 78.

Succesul îi fixează pe clujeni pe prima poziție a clasamentului, cu 27 de puncte, cu 3 mai mult decât FC Viitorul, formație cu un meci mai puțin disputat. CS „U” Craiova, echipa lui Victor Pițurcă, este pe 3, cu 23 de puncte.

„Echipa noastră nu a controlat jocul în prima repriză. Am dat primul gol după un presing avansat al lui Costache, apoi am înscris dintr-o fază fixă, capitol la care se știe că suntem buni. S-a spus mult că suntem în criză, era clar că dacă nu am fi câștigat, s-ar fi spus în continuare același lucru despre noi.

Traore era sub presiune, nu dăduse niciun gol. Nimeni nu și-ar fi asumat să-l bage. Lacina s-a antrenat foarte bine în această săptămână, l-am simțit! Dacă va prinde pregătirea de iarnă cu mine, va reveni la forma lui”, a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Te-ar putea interesa și: