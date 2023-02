Dan Pavel a spus povestea de succes Benevenuti. Cine e femeia căreia vrea să-i predea imperiul său

90% din succesul pe care l-a atins Dan Pavel spune că îl datorează mamei și tatălui său, mamei în special și apoi suportului de care s-a bucurat în familie, <fiindcă fără sprijinul celor dragi nu prea putem funcționa, nu putem merge înainte, nu avem bucuria fiecărei zile>.

„Cred că în cea mai mare parte, succesul pe care îl am eu se datorează părinților mei, bunicilor mei și educației pe care am primit-o. Mama mea cred că e cel mai mult responsabilă de ceea ce sunt eu azi, modul în care m-a educat, să pun mâna să fac, să ajut în casă, să am mici responsabilități ca și copil. Din păcate, azi multe din aceste valori s-au pierdut.

Se merge pe ideea: nu pune copilul să muncească, e prea devreme, lasă-l, că o să aibă timp. Eu cred că e foarte important modul în care ne educăm copiii și să-i responsabilizăm cu mici sarcini, să-i facem să înțeleagă pașii următori și viitorul>, și-a început Dan Pavel povestea de succes, invitat fiind la evenimentul organizat de IMM Club în colaborare cu Asociația Firmelor Bihorene (AFB), Asociația de Responsabilizare și Dezvoltare a Tineretului (ARDT) și Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) UGIR în Cetatea Oradea și care și-a propus să aducă la lumină antreprenorii de success pentru a fi modele și pentru alții.

Să nu devii sclavul propriei afaceri

Provocat să spună care e rețeta sa de succes, Dan Pavel a explică că: <Din păcate eu nu am cunoscut o rețetă magică, a mea a fost cea cu foarte multă muncă. Cred că toată lumea e de-acord că este vorba de foarte multă muncă și intuiție.Ca să te dezvolți ai nevoie de echipă. Puterea unei companii stă în oameni și ca să construiești o echipă și ca lucrurile să funcționeze cum trebuie, e clar că trebuie să pui suflet. Și trebuie și foarte multă onestitate, respect pentru fiecare om, indiferent că e manipulant în depozit sau area manager, conduita față de clienți e important. Pasiunea e cea care ne poate determina pe toți să facem lucrurile bine și ajungem la lucrul bine făcut, și asta e foarte important>.La capitolul onestitate, Dan Pavel a mărturisit cât de mândru a fost de colegii săi când a întrebat ce e cu un colet foarte mare pe care scria Valentino și când i s-a răspuns că e un colet care tocmai va fi returnat partenerilor fiindcă au greșit și au trimis produse în plus.

Ori, produsele acestui brand nu sunt tocmai ieftine…

<Când echipa crește și lucrurile se dezvoltă trebuie să ai și abilități de lider ca să poți să coordobnezi toată povestea asta. Poate și multe alte atribute ale succesului…>, spune Dan Pavel care crede în puterea exemplului.

Nu crede că rețeta lui de succes ar funcționa și pentru alții fie și pentru că fiecare business are specificul lui. Dan Pavel spune că s-a specializat pe partea de retail- încălțăminte și că cea de vânzare e o mică componentă a business-ului său, care e un busines foarte greu deoarece valorile pe care trebuie să le investești pentru deschiderea unui magazine sunt foarte, foarte mari. <Condițiile pe care ni le impun proprietarii de spații, cei de mall-uri în special, sunt foarte dificile din punct de vedere financiar.Business-ul de retail e foarte greu de pornit de cineva de la zero în momentul de față, ceea ce observăm în piață e asaltul mai multor companii străine care încearcă să se dezvolte pe cât mai multe piețe. Deci nu prea vedem companii micuțe care să dezvolte un retail consolidat. Poți să deschizi un magazine într-o locație pietonală și chiar poate să aibă succes dacă ai acea intuiție pentru produse, ești priceput și pasionat de ceea ce faci și în primele etape ale business-ului ești cât mai aproape de clienții tăi care să fie mulțumiți și să revină>, spune omul care se confoundă cu brandul.

Ce și-ar mai dori? Timp. <Timp pentru familie, timp petru prieteni, timp pentru cei dragi și timp pentru mine, să nu excludem și asta…Cred că asta ne dorim cu toții, timp liber și asta cred că vrem toți chiar dacă am o expresie cam dură : să nu devii sclavul propriei afaceri. Cred că e foarte important>.

Antreprenorul a vorbit despre momentele grele prin care a trecut firma și despre cum le-a depășit

Pentru Benvenuti au fost două moment grele: momentul 2008-2009-2010 <când eu spun că a fost acea mică, mică criză economică și financiară cauzată în România de devalorizarea cursului valutar. În condițiile în care ai toate contractele de închiriere în echivalent euro, și indiferent de pe ce piață achiziționezi prețurile sunt în euro sau echivalent euro, normal că asta s-a reflectat în prețul de raft. A fost un an greu și când e un an greu trebuie să găsești soluții noi. Până atunci, Benvenuti era încapsulat și rigid într-o colaborare cu parteneri italieni.

Acela a fost momentul în care am spus că trebuie să găsim soluții, să lărgim parcul de furnizori, să venim cu produse noi și a fost momentul în care am îndrăznit să achiziționăm și din alte țări; din Asia, America de Sud, Brazilia e un mare producător de încălțăminte. Mulțumesc Băncii Transilvania care atunci a avut încredere în noi și ne-a susținut. Doamna director Lucia Pojoca ne susținea, dar președintele a zis să văd ce-i cu băieții ăia. Am ieșit la un prânz și probabil am reușit să inspirăm încredere fiindcă ne-au susținut și am reușit să depășim acel moment.

Al doilea moment greu, care nu mi-aș fi închipuit vreodată că va exista: să vezi că ai 50 și ceva de magazine și să vezi că sunt închise pe o perioadă nedeterminată. Aveam costuri curente care mergeau înainte, acreditive bancare care urmau să fie la scandență și care urmau să fie plătite. A fost o situație pshihică foarte tensionată pentru că trebuia să găsim soluții, ideea era ca firma să nu intre în incapacitate de paltă..A fost un moment de provocare pentru noi 2020, ideea de a dezvolta colecții noi, având un parc de furnizori world wide, fiindcă Benvenutii achiziționează încălțăminte de pe patru continente: Europa, America de Sud , Brazilia, Asia și al patrulea ar fi Africa, dar aici nu achiziționăm direct, partenerii din Italia au fabrici în nordul Africii, în Tunisia. Deci partea de creativitate, colecții noi, modele noi e cea care ne-a ajutat în 2021, 2022 să ne diferențiem de concurență>, a explicat Dan Pavel.

Fiind plecat foarte mult în delegații, Dan Pavel se desparte de casă, de familie, de parteneri, dar spune că niciodată nu se desparte de comunicarea, de relația cu Dumnezeu. <Dumnezeu e întotdeauna cu mine și încerc să am o conduită să păstrez acea cale de mijloc, calea cea dreaptă și cred că asta îmi dă foarte multă putere și foarte mult echilibru.

Benvenutienii

În Benvenuti sunt patru asociați și Dan Pavel spune că atunci când trebuie luată o decizie se consultă împreună și asta e foarte important pentru că atunci când discuți o idée cu mai multe personae, <foarte valabile, foarte focusate și care cunosc foarte bine business-ul ies idei noi. Și nu întotdeauna propunerile sau ideile mele au fost cele decise. Uneori, unii dintre colegi și prieteni, fiindcă suntem și foarte buni prieteni au venit cu altă idée și am învățat că trebuie să fim și flexibili. Unul dintre partenerii mei , Gabi Țepelea are o vorbă: numai bou-i consecvent.

În afară de asociați, nu ascund faptul că mă discut mult și cu soția mea, care lucrează în Benvenuti și de aici ies foarte multe idei bune>, a dezvăluit antreprenorul. Și mai există cineva foarte important în deciziile de business. Are doar 26 de ani.

<Mă consider foarte norocos că fiica mea cea mare, Diana, lucrează de 5 ani în cadrul companiei, sper să-i dau ștafeta cât mai repede, din păcate nu se poate face acest transfer atât de repede cât mi-aș fi dorit eu. Diana are o altă viziune și pe mine asta mă ajută foarte mult. E mai dinamică, știe să găsească multe soluții la care nu m-am gândit, care da, când ți le spune par logice, dar de ce nu m-am gândit eu la ele nu mă întrebați. E altă generație, gândesc altfel au acces la alte informații și e foarte bine să avem un suflu de oameni tineri în cadrul companiilor noastre>, consider[ omul de afaceri.

Ce sacrificii face un om cu un business de succes? Pe lângă puținul timp pe care poate să-l dedice familiei, celor dragi și lui însuși, Dan Pavel spune că în urma unei astfel de activități stresante apare și o uzură pshihică prematură care trebuie combătută printr-o autodirijare în sensul că trebuie să vezi întotdeauna partea plină a paharului, prin sport, ieșiri în natură. Dan Pavel spune că încearcă să întrețină coeziunea în firmă, și asta nu e ușor când ai 400 de angajați în 30 de orașe, și printr-un ziar aflat în anul 8 de apariței: Coriere de la Scarpa, parafrazând celebrul Coriere de al Serra, ziar care apare în fiecare lună, și unde înceracă prin rubrici ca personalități din România, locuri frumoase din România să cultive mândria de a fi român. Sunt și rubrici de viață sănătoasă, unde dezvoltă teme de nutriție, sănătate emoțională și sport . Totul pentru a întreține spiritual de benvenutian.

Următorul eveniment din seria „Secretele antreprenorului de succes” este pe 5 aprilie, la Alba Iulia, apoi vor urma București – mai, Cluj-Napoca – iunie,Timișoara – octombrie, Iași – noiembrie. „Această serie de evenimente, împreună cu acțiunile premergătoare și ulterioare lor pe care le organizăm împreună cu diverși parteneri din toată țara, se doresc a se constitui într-o platformă prin care profesioniștii și oamenii dedicați din spatele antreprenorilor de succes să iasă în față, să fie cunoscuți și să vină să ajute la susținerea și ghidarea altor antreprenori de-a lungul acestui drum anevoios către succesul în afaceri, dar și la formarea următoarei generații de antreprenori și profesioniști”, explică Melinda Morariu, coordonator pe Transilvania în cadrul IMM Club.