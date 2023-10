Dan Nistor, val de ironii la adresa lui Sepsi. Mijlocașul lui U Cluj nu și-a iertat rivalii

După golul victoriei de aseară din meciul cu Sepsi, Dan Nistor a ajuns la șapte goluri marcate în Superliga, în 12 runde. În urmă cu zece ani, Dan Nistor reușea să marcheze de șase ori pentru Pandurii Târgu-Jiu, în sezonul 2012-2013. Sepsi se află în acest moment într-o situație dificilă, având cinci înfrângeri consecutive în campionat.

Dan Nistor, ironic la adresa rivalilor după meciul de aseară

Chiar dacă a reușit să aducă victoria pentru echipa sa, Dan Nistor a ținut să puncteze jocul extrem de defensiv al celor de la Sepsi:

„Suntem bucuroși, e prima victorie acasă. Am întâlnit o echipă megadefensivă. Mai aveau puțin și se apărau și cu banca de rezerve.

A fost foarte greu să-i desfacem, dar cred că ne puteam face viața mai ușoară din prima repriză, când am avut două ocazii prin Robert Silaghi. Avem încredere în el și sperăm să marcheze pe viitor.

E o victorie importantă, e bună pentru viitor”, a declarat Dan Nistor, pentru Orange Sport.

Se pare că revenirea lui Sabău pe banca tehnică a clujenilor a fost cu noroc, echipa reușind să obțină trei victorii și două rezultate de egalitate în ultimele cinci meciuri. Dan Nistor este bucuros și datorită faptului că echipa s-a întors pe terenul propriu:

„Cred că cel mai important lucru a fost venirea domnului Sabău. Nu îl periez sau îi dau cu trafaletul, cum zicem noi, fotbaliștii. El se pune la mintea noastră, e cu noi tot timpul, ne încurajează, ne îmbărbătează. Cred că ăsta este plusul nostru, plus că am revenit și acasă. În primele 5 meciuri am jucat numai în deplasare și a fost greu. Se văd multe lucruri frumoase. Mă simt bine că am marcat. Important e ca echipa să câștige. Mi-aș fi dorit să nu vină această pauză pentru echipa națională, pentru că ne aflam în creștere”, a adăugat acesta.