Dan Nistor, după victoria oltenilor: „Numai în pielea noastră să nu fii"







Universitatea Craiova a reușit să se impună în fața celor de la U Cluj. Pe parcursul celor 120 minute, scorul a fost egal. Ulterior, „studenții” au fost surclasați, după ce oltenii au marcat loviturile de la 11 metri. Odată cu această victorie, cei de la Universitatea Craiova și-au asigurat locul în preliminariile Conference League. Nemulțumit de rezultat, Dan Nistor a răbufnit.

Dan Nistor, nemulțumit de rezultat

La finalul partidei tensionate, Dan Nistor și-a arătat nemulțumirea vizavi de rezultatul „studenților”. De asemenea, opinia sa a a fost aprobată și de Alex Chipciu.

Zajkov a reușit să marcheze, însă Ilie a ratat, iar craiovenii au obținut victoria în prelungiri. După 119 minute, scorul era 0-0, însă toate golurile au fost marcate ulterior de la punctul cu var.

„Numai în pielea mea să nu fii. Cred că trebuia să câștigăm, am avut foarte multe ocazii, dar n-am reușit să marcăm, am ratat foarte ușor.Am egalat pe final din acel penalty, am ajuns la penalty-uri și nu am putut să marchez penalty-ul decisiv. E vina mea, îmi asum, îmi cer mii de scuze colegilor, suporterilor, antrenorilor, tuturor clujenilor. Nu trebuia să pierdem acest meci, meritam să câștigăm”, a spus Dan Nistor.

Despre salariile celor de la Universitatea Cluj

Totodată, cunoscutul jucător a vorbit și despre salariile de la U Cluj. Astfel, acesta a spulberat zvonurile legate de remunerațiile care ar ajunge la 15.000 de euro.

„Când stai în cinci-șase inși e greu să ajungi unde vrei să ajungi. Am văzut că s-a speculat că avem salarii de 16.000, de 18.000. Total aberații. Dacă nu iese nimeni, vorbesc eu. Sunt aberații, le arăt contractul dacă vor. Asta e la fotbal, trebuie jucători cu valoare”, a adăugat acesta.

Dan Nistor, despre meciul tensionat cu Universitatea Craiova

Cunoscutul jucător și-a arătat nemulțumirea vizavi de rezultatul obținut. De partea cealaltă, oltenii au sărbătorit victoria. După partida de pe Oblemenco, Universitatea Craiova se va despărți de doi jucători. Raul Silva cât și Mateiu nu mai intră în planurile pentru pentru sezonul următor de Superliga.

„A fost seara tuturor jucătorilor, Popescu cu un moment special. Vorbeam dacă am mai avut un băiat atât de plăcut. Raul Silva a terminat contractul. I-am propus prelungirea contractului, dar a spus «tataie nu mai poate». Mateiu și-a terminat contractul, dar nu am luat o decizie. Mateiu și Bancu au primit tablouri omagiale pentru 10 ani petrecuți la Craiova. Mateiu e sigur că nu mai joacă, dar eu nu. Vreau să le mulțumesc lui Mateiu și Bancu pentru cei 10 ani. Sunt mândru că au fost aici”, a spus Mihai Rotaru.