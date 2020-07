Cunoscutul prezentator TV Dan Negru are o problemă pe care au reclamat-o și alte personaje cu notorietate din România. În numele omului de televiziune au fost create mai multe conturi false pe rețele de socializare, iar unele sunt folosite pentru a solicita bani. În ultimele zile, Dan Negru a primit multe mesaje de la persoane din țară și din Republica Moldova, care îi semnalau faptul că se strâng fonduri de ajutorare în numele său.

Vedeta TV a anunțat că el nu are conturi în on-line prin intermediul cărora cere bani. „Primesc sute de mesaje care mă avertizează că sunt conturi fake care cer bani în numele meu, dar nu asta mă îngrijorează, cât mesajele care-mi spun că au dat bani.

Sunt mirat și îngrijorat că încă există oameni atât de creduli și dispuși să-și ofere oricui datele bancare sau banii din portofel. Au fost prejudicii de zeci de mii de euro până acum. Partea interesantă este că ăștia de se dau drept Dan Negru au mii de distribuiri și comentarii”, a declarat Dan Negru pentru cancan.ro.

El a mai precizat că la Chișinău a dat declarații, la poliți, în cazurile care vizează asemenea escrocherii. Înțeleg că s-a sesizat și poliția… Din nefericire, am reușit încă o performanță, să atrag hackeri și din România și din Moldova, pentru că și la Chișinău sunt astfel de probleme. Acolo am dat și declarații poliției. Deci, nu cer bani. Știu că sunt zgârcitul suprem și nu dau, dar e important de știut că nici nu cer și orice site sau cont online care face asta în numele meu e fake”, a mai afirmat Negru pentru sursa citată.

După experiența de la TVR, Dan Negru a ajuns și s-a consacrat la Antena 1. El a prezentat emisiunile Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu sau Revelioanele din perioada 1999-2018.