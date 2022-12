Dan Negru le-a dat sfaturi românilor în mesajul său de Crăciun: „Spuneți-le copiilor adevărul”

Dan Negru a publicat tradiționalele urări pe pagina sa de Facebook, însă mesajul să a început într-un mod mai puțin convențional decât se obișnuiește în această perioadă. Prezentatorul le-a spus internauților să le spună urmașilor lor că sărbătoarea Crăciunului nu este despre cadouri sau sosirea pe horn a lui Moș Crăciun, ci despre Nașterea Mântuitorului.

„Spuneți-le copiilor ADEVĂRUL! Spuneți-le că Sărbătoarea acestor zile nu e despre Moș Crăciun ci despre nașterea unui copil care atunci când a crescut a biruit lumea. Un copil care a împărțit timpul în două: înainte și după nașterea Lui. De la nașterea Lui încoace se numără anii! Au trecut 2022!

Spuneți-le că bebelușul născut acum e cel care mai târziu va să vie cu slavă să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit”, a scris Dan Negru pe Facebook.

De ce a renunțat Dan Negru la emisiunea de Revelion după 25 de ani pe sticlă

Dan Negru nu va mai prezenta Revelionul, deși recunoaște că era plătit regește. Pentru prima dată el explică de ce a luat această decizie.

„Ca să te reinventezi uneori e nevoie să-ți tragi sufletul și știu bine asta pentru că am experimentat-o. Am plecat din Antenă refuzând să mai fac show-ul cu blonde, de exemplu. Sau altele de tipul celor pe care le făceam acum 10-15 ani și am reinventat la Kanal show-urile smart, de cultură generală. Audiențele mari au fost publicate mereu în presă și am reușit să demonstrăm că publicul a evoluat, nu mai e cel de acum 10-20 de ani“, a spus Dan Negru.

Prezentatorul spune că nu a renunțat definitiv la o emisiune de Revelion, dar spune că programul trebuie schimbat. „Eram plătit regește la Antenă, aveam un onorariu uriaș indiferent dacă aveam sau nu emisiune, dar simțeam că televiziunea poate să fie reinventată.

Așa va fi și cu Revelionul, va trebui să reinventăm programul ăsta dacă vrem ca el să mai existe în România. De asta am luat pauză, ca să-l pot reinventa așa cum am reinventat concursurile de cultură generală arătând că ele pot fi și lider de audiență pe o piața TV unde se credea că publicul vrea doar mizerii“, a mai spus prezentatorul.