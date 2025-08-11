Social Dan Negru critică tonul alarmist al avertizărilor meteo și cere o zi fără coduri, fără frică







Dan Negru atrage atenția asupra stilului tot mai alarmist în care sunt transmise avertizările meteorologice în România. Prezentatorul TV amintește despre informările simple, caracteristice perioadei în care Romica Jurcă prezenta prognoza la televiziunea publică și actualele buletine meteo dominate de coduri colorate, alerte Ro-Alert și titluri de tip „Breaking News”.

Dan Negru face un apel public către meteorologi și mass-media pentru o schimbare de ton, sugerând o abordare mai echilibrată, care să informeze fără a induce panică. El subliniază că prezentarea fenomenelor meteo ar trebui să includă și soluții sau măsuri de prevenție, nu doar avertizări dramatice.

În sprijinul acestei idei, el oferă exemplul unei experiențe personale din Japonia, unde a fost martorul unei furtuni severe. Acolo, spune el, informările transmise au fost clare, fără accente alarmiste, axate pe recomandări utile pentru populație.

„Când eram copil și era cald, Romica Jurcă spunea la Meteo: Azi, vremea e deosebit de frumoasă, spre bucuria celor aflați la mare. Acum, în loc de asta, primim coduri, alerte, breaking news...”, notează Negru, sugerând că s-ar putea reveni la o comunicare care să nu genereze teamă nejustificată.

Aflat în Japonia, prezentatorul Dan Negru a relatat despre experiența trăită în timpul unei furtuni puternice, suficient de severă încât să provoace întârzieri de câteva ore ale trenurilor de mare viteză. În comentariul său a arătat modul în care mass-media japoneză, în special televiziunea publică NHK, a gestionat informarea populației în timpul evenimentului meteo.

Potrivit lui Negru, abordarea a fost una calmă și lipsită de dramatism. Televiziunea nu a recurs la alerte alarmante, ci a oferit soluții concrete pentru cetățeni, concentrându-se pe măsuri utile în locul accentului pe gravitatea situației.

El a menționat și modul în care Japonia gestionează episoadele de caniculă. În locul avertizărilor de tip „cod roșu”, populația este sfătuită să poarte umbrele de soare — un gest simbolic, dar eficient, care semnalează temperaturile ridicate fără a induce panică.

„O țară obișnuită cu tsunami și cutremure știe că panica nu ajută”, a concluzionat Dan Negru, subliniind astfel lecția de comunicare eficientă și echilibrată pe care Japonia o oferă în fața fenomenelor extreme.

Dan Negru a lansat un apel către colegii din mass-media, dar mai ales către departamentele de meteorologie, pentru o abordare mai echilibrată în transmiterea informațiilor către public. El recunoaște că senzaționalul are un impact mai mare și atrage mai ușor atenția, însă sugerează că ar fi necesară o schimbare, chiar dacă aceasta ar începe cu pași mici.

„Știu că, în meseria noastră, banalitatea devine interesantă doar dacă e exagerată”, a scris Dan Negru, subliniind că modul în care este prezentată o informație poate influența starea de spirit a publicului.

În acest context, el le-a propus meteorologilor o inițiativă simbolică: o zi fără avertizări de tip „cod”. „Luați-i model pe japonezi. Hai, Busule, convinge-ți șefii, Doamna Jurcă – o zi măcar. Una pe vară!”, a fost apelul său direct către prezentatorii rubricilor meteo.

„Dacă orice drum începe cu un pas, faceți voi pasul acesta! Mic pentru voi. Mare pentru noi!”, a concluzionat Dan Negru în postarea sa de pe social media.