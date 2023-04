Dan Diaconescu se confruntă cu mai multe probleme financiare. Cum și-a pierdut vila de aproape două milioane de euro

Dan Diaconescu, numit și „tăticul OTV”, a pierdut recent vila pe care o deținea în cartierul Primăverii din București, în valoarea de peste două milioane de euro. Pentru acest imobil, cunoscutul prezentator TV se împrumutase de la o persoană, dar când a venit momentul să-i returneze banii, banca nu i-a dat creditul necesar.

Cum a pierdut Dan Diaconescu vila din cartierul primăverii

Dumitru Dragomir a făcut recent o serie de declarații despre situația financiară a prezentatorului TV, spunând că o mulțime de bani a cheltuit și pentru procesele în care este implicat.

„După pușcărie, Dan Diaconescu n-a dus-o bine. A avut în Primăverii o vilă foarte frumoasă. A luat un împrumut pe vila asta de 1.200.000 de euro. Vila face ușor 2 milioane. Trebuia să îi dea banii la 1 februarie individului. Când trebuia să-i dea banca, banca l-a amânat cu trei luni și a pierdut casa. S-a întâmplat chiar zilele astea. A pierdut vila de 1.160.000. El se împrumutase de banii ăștia și venise termenul, scadența, el a cerut bani de la bancă. Și banca l-a amânat. A avut procese, a avut… A cheltuit și pe procese vreo 2-3 milioane. A pierdut vila asta, mă rog, mai are și altele”, a declarat Dragomir.

Potrivit acestuia, informațiile le are de la diverse persoane care vin adesea pe la hotelul pe care îl are familia lui. „La mine vin toate (n.r.: informațiile). Uiți că familia noastră are un hotel în care vin toți șmecherii țării”, a spus acesta pentru Fanatik.

Prezentatorul TV a fost reținut pentru 24 de ore

Mascații și procurorii au descins în cursul dimineții de joi la locuința din București a lui Dan Diaconescu, potrivit informațiilor date de mai multe surse judiciare. După audierile care au durat de joi de la prânz până târziu în noapte, Dan Diaconescu a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu două minore și că ar fi încercat să cumpere virginitatea unei fetițe.