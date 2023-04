Dan Diaconescu, omul de televiziune aruncat la tomberon. OTV, televiziunea care a dat peste cap audiențele

Dan Diaconescu este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune. El a încercat, atunci când activa la OTV, să crească audiențele postului de televiziune și îl invita în obișnuitele emisiune de seară Dan Diaconescu Direct, pe Tolea. Este vorba de un luptător K1, care a devenit cunoscut în timpul emisiunilor lui Diaconescu.

Tolea a apărut în studio, în una dintre emisiuni, cu un tomberon. Momentul care a urmat a rămas în amintirea celor mai mulți dintre români. Luptătorul de K1 l-a băgat pe moderatorul OTV în acel tomberon. Acesta a rămas unul dintre cele mai surprinzătoare evenimente din istoria tuturor emisiunilor de televiziune din România. Acest incident a avut loc în urmă cu 10 ani.

Audiențele înregistrate de OTV cu Dan Diaconescu

OTV era unul dintre cele mai urmărite posturi de televiziune din țara noastră și se afla chiar în top 10. Televiziunea lui Dan Diaconescu se lupta pentru audiență, în perioada de prime-time, cu Realitatea TV. Peste 160.000 de telespectatori se uitau în fiecare seară la OTV. Mai mult decât atât, postul de televiziune era urmărit de mai multe persoane față de Antena 3, în 2008. OTV a mai scăzut în audiențe în următorul an, dar a reușit să se mențină în clasamentul primelor 10 televiziuni din România. Postul de televiziune al lui Diaconescu aduna același număr de persoane pe care îl atrag acum România TV sau Național TV, potrivit Paginademedia.ro.

Dan Diaconescu a ieșit din lumina reflectoarelor în ultimii ani, dar el a revenit în atenția întregii lumi din cauza dosarului în care este anchetat. Prezentatorul de televiziune este acuzat că a întreținut relații sexuale cu minore, care făceau parte dintr-o rețea de prostituție. Polițiștii din Constanța au făcut percheziții la locuința lui Diaconescu din București, iar fostul patron al OTV a fost dus la audieri.

„Dan Diaconescu are în acest moment calitatea de suspect. Urmează să se deplaseze la Constanța, unde vom afla mai multe. Nu sunt infracțiuni de pornografie infantilă, așa cum văzut în presă. Am vorbit cu el și mi-a zis că nu nici vorbă de așa ceva. Consider că e o replică a cutremurului din America, Stormy Daniels, varianta românească. Atât s-a putut la noi”, a spus avocatul lui Dan Diaconescu.