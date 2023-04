Dan Diaconescu, suspectat de relații cu minore dintr-o rețea de prostituție. Va fi dus la Constanța, pentru audieri. Ce spune avocatul său

Poliţiştii constănţeni fac joi percheziţii la locuinţa din Bucureşti a fostului patron OTV Dan Diaconescu, acesta urmând să fie dus la Constanţa pentru audieri. Diaconescu a fost eliberat condiţionat în noiembrie 2017, el fiind încarcerat în martie 2015 după ce a fost condamnat la cinci ani şi jumătate de închisoare pentru şantaj.

Potrivit surselor G4 media, fostul prezentator TV este bănuit că a întreținut relații sexuale cu minore ce făceau parte dintr-o rețea de prostituție.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat o percheziție domiciliară, la locuința unui bărbat, de 55 de ani, din municipiul București, într-un dosar în care sunt sesizate fapte de natură penală pe care acesta este bănuit că le-ar fi săvârșit”, conform unui comunicat al IPJ Constanța.

Ce spune avocatul său

„Dan Diaconescu are în acest moment calitatea de suspect. Urmează să se deplaseze la Constanța, unde vom afla mai multe. Nu sunt infracțiuni de pornografie infantilă, așa cum văzut în presă. Am vorbit cu el și mi-a zis că nu nici vorbă de așa ceva. Consider că e o replică a cutremurului din America, Stormy Daniels, varianta românească. Atât s-a putut la noi”, a spus avocatul lui Dan Diaconescu, pentru gândul.ro.

Fapta de care se spune că e acuzat nu e pedepsită de codul penal

Dan Diaconescu se pare că are o plângere la Constanța din anul 2021. Fapta de care se spune că e acuzat este de întreținere de relații sexuale cu minore. Dosarul penal se află la Parchetul Constanța, fapta ar fi din 2021, iar informațiile spun că gemenele cu care ar fi avut aventura „nu împliniseră 18 ani”. Dacă nu au sub 15 ani, așa cum se lasă să se înțeleagă din sursele jurnaliștilor, fapta presupus a fi comisă de Dan Diaconescu nu e pedepsită în codul penal, scrie Retetesivedete.ro.

Articolul 220, aliniat 3 consemnează:

3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 și 18 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă:

a) minorul este membru de familie al majorului;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență;

c) fapta a pus în pericol viața minorului;

d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

Relația lui Dan Diaconescu cu minorele nu se regăsește în nicio literă a articolului din CP.

Dan Diaconescu, interdicție de a apărea la TV

Dan Diaconescu este în continuare sub interdicția de a desfășura activități în mass-media, până pe 4 martie 2025. După ce postul OTV a fost „sigilat” în anul 2013, fostul prezentator așteaptă cu nerăbdare să revină pe micile ecrane. În luna noiembrie a anului 2017, fondatorul cunoscutei televiziuni OTV, a fost eliberat din spatele gratiilor, însă are în continuare interdicție.

După eliberarea din penitenciar, Dan Diaconescu a cerut Curții de Apel București să i se ridice interdicția de a apărea în mass-media, însă instanța a menținut pedeapsa: „interzicerea desfăşurării de către acesta a oricărei activităţi în presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei de cinci ani şi şase luni”.

Așadar, în curând lui Dan Diaconescu îi expira interdicția și s-ar fi putut întoarce la presă.

Fostul prezentator TV a fost condamnat la cinci ani și șase lui de închisoare, după ce a fost acuzat că ar fi cerut bani unui primar dintr-o comună din Ardeal. Banii ar fi fost ceruți pentru nepublicarea unor date cu un caracter compromițător. Sentința i-a fost diminuată, după ce fostul „rege al audiențelor” a scris cinci cărți în spatele gratiilor.

Supranumit „tăticul OTV”, el are în plan să lanseze o televiziune cu totul inovatoare, însă asta când va avea voie. CriptoOTV ar urma să îi aducă venituri uriașe. Dan Diaconescu se pare că muncește din greu în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi pentru a pune la punct o afacere de proporții în domeniul televiziunii.

Astfel, prezentatorul TV Dan Diaconescu ar urma să lanseze cât de curând CryptOTV, prima televiziune din lume dedicată exclusiv criptomonedelor. Aceasta va fi prima televiziune din lume care se bazeză pe tehnologia blockchain.