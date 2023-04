Audieri în dosarul procurorului Mircea Negulescu. Un om de afaceri susține că ar fi semnat o declarație de martor sub protecție fără să știe

Fostul procuror Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești, a fost trimis în judecată de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) care l-a acuzat că ar fi falsificat probele într-un dosar penal care îl viza pe Vlad Cosma, fiul fostului președinte al PSD, Mircea Cosma. Pe 31 octombrie 2022, completul de trei judecători al ÎCCJ a dispus achitarea fostului procuror.

Sentința a fost atacată, iar în prezent se judecă la completul de cinci judecători ai ÎCCJ.

SIIJ a deschis acest dosar în urma plângerii lui Vlad Cosma, iar procurorul de caz, Adina Florea, l-a acuzat pe Mircea Negulescu că i-ar fi determinat pe Vlad Cosma, pe Răzvan Alexe (apropiat al familiei Cosma) și pe Petrică Ușurelu – alături de alți martori – să dea declarații sub presiune sau să spună lucruri neadevărate ca martori cu identitate protejată.

Pe 3 aprilie, s-a derulat un nou termen în acest proces, ocazie cu care au fost audiați mai mulți martori.

Omul de afaceri care a semnat de frică

Între aceștia, un om de afaceri, Mihai Florian Vaida, patron al unei firme de construcții, a afirmat că a semnat o declarație de martor cu identitatea protejată de frica lui Mircea Negulescu. Florian Vaida a susținut în fața judecătorilor că încă îi mai este teamă de fostul procuror, deși acesta nu mai activează în magistratură. Omul de afaceri a spus că a semnat declarația de martor protejat, fără să știe ce este aceasta.

„La momentul audierii, inculpatul Negulescu a redactat o declarație în care a scris că eu aș fi asistat, la sediul Allianso Business Park, la o întâlnire între Ușurelu Petrică și Cosma Vlad, în care s-ar fi hotărât să finanțeze campania acestuia din urmă. Precizez că că eu nu cunoșteam aceste aspecte – ele au fost scrise de inculpatul Negulescu Mircea. Am semnat declarația, deși cele consemnate nu erau reale.

În legătură cu aceleași aspecte, am mai fost audiat în două rânduri, de doi procurori: o data la Parchetul Curții de Apel Ploiești, o dată la București și o dată la Inspecția Judiciară. În cadrul audierilor făcute de procurorii de la Ploiești și București, am păstrat ca fiind adevărate aspectele date în fața inculpatului Negulescu. În cadrul acelorași audieri, n-am fost amenințat, dar mi-a fost frică de același om (Negulescu) să spun adevărul, ca să nu fiu tras eu la răspundere. Nu mai avusesem de a face cu o anchetă. Chiar și în prezent îmi este teamă de consecințele care se pot întâmpla după ce se termină procesul. Mi-e teamă să nu se răzbune domnul procuror pe mine”, a declarat martorul, conform luju.ro.

Întrebat de procuroarea de ședință cu a ajuns să dea o declarație de martor cu identitatea protejată, omul de afaceri a declarat că nu a cerut acest lucru.

„Eu n-am cerut. De cine să mă protejez?”, a afirmat Mircea Vaida.

Ulterior, când avocata fostului procuror Mircea Negulescu a insistat și a întrebat dacă a semnat un proces-verbal prin care a solicitat acordarea identității protejate, acesta a afirmat că nu știe ce a semnat.

„Nu am solicitat. Dacă mi s-a dat ceva să semnez, chiar nu știu ce am semnat”, a spus martorul, după cum relatează sursa citată.

Declarația fostului deputat PSD Vlad Cosma

La același termen de judecată a dat declarație și fostul deputat PSD Vlad Cosma. El este parte civilă în dosar. Vlad Cosma a afirmat că ar fi fost terorizat de Mircea Negulescu, care l-ar fi amenințat cu arestarea,

„Timp de 10 ani, ne-a distrus viața mie și familiei mele. Mi-a fost pusă eticheta de «penal». Timp de 10 ani, a trebuit să-mi dovedesc nevinovăția – inclusiv în fața familiei mele. Am fost nevoit să le explic părinților mei că nu am săvârșit faptele de care eram acuzat. Am fost nevoit să-l înregistrez pe inculpat, ca să-i dovedesc reaua-credință. (…)

Din cauza acestor anchete, în perioada în care am fost parlamentar, am fost înlăturat din mediile politice în care îmi desfășuram activitatea și bănuit vinovat de sîvârșirea infracțiunilor pentru care eram anchetat. (…)

Din cauza faptului că Negulescu Mircea mi-a atribuit calitatea de inculpat, nu am mai putut candida pentru un nou mandat în 2016, întrucât exista o prevedere în statutul partidului referitoare la persoanele trimise în judecată. (…)

Începând cu anul 2013, domnul Negulescu a demarat mai multe astfel de anchete împotriva mea și a familiei mele. În 2014, l-am reclamat pe procurorul Negulescu la procurorul ierarhic superior, la ministrul Justiției (domnul Cazanciuc) și la prim-ministru, dar nu s-a întâmplat nimic. Sora mea a pierdut o sarcină din cauza acestei anchete. A fost o relație de supus în fața unui călău. Timp de 3 ani, a vrut să ne aresteze pe mine, pe tatal meu și pe sora mea.

Am văzut că la un an dupa reclamațiile mele nu s-a întâmplat nimic. Prim-ministrul Victor Ponta a ajuns el însuși să fie anchetat de inculpatul Negulescu. Văzânnd așa, n-am avut altă opțiune, din anul 2015 până când inculpatul a fost exclus din magistratură, decât să fac tot ce acesta mi-a impus să fac – în sensul de a semna declarații de martor cu identitate protejată în mai multe dosare care nu corespundeau adevărului. De aceea am fost nevoit să-l înregistrez”, a declarat Vlad Cosma, conform luju.ro.

Mircea Negulescu a fost achitat pe prima instanță

Mircea Negulescu a fost achitat de completul de trei judecători de la ÎCCJ în acest proces, sentința fiind pronunțată în luna octombrie 2022. În motivarea pe care au dat-o, cei trei magistrați au formulat acuzații extrem de grave la adresa Adinei Florea, procuroarea SIIJ care a întocmit rechizitoriul în acest caz.

Instanța a acuzat-o pe procuroarea Adina Florea că a folosit declarații mincinoase ale omului de afaceri Răzvan Alexe potrivit cărora ar fi fost constrâns de fostul procuror Negulescu să îl denunțe pe Vlad Cosma într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale a PSD Prahova din 2012 cu fonduri obținute prin evaziune fiscală.

„Deși (…) înregistrarea dovedea extrem de clar faptul că declaraţiile martorului Alexe Răzvan nu corespund realităţii, procurorul a prezentat în rechizitoriu doar anumite fragmente, scoase din context, pe care le-a folosit în susţinerea acuzaţiei”, se arată în motivarea ÎCCJ.

Mai mult, au acuzat judeătoarele, dosarul instrumentat de Adina Florea împotriva fostului procuror Mircea Negulescu a condus la sentința de achitare a lui Vlad Cosma în dosarul de evaziune fiscală.

„În prezenta cauză, acceptarea necenzurată a susţinerilor părţii civile (Vlad Cosma – n.r.) şi ale martorilor (Răzvan Alexe, etc – n.r.), fără a se observa aspectele esenţiale care demonstrau fără nicio îndoială că realitatea era opusă celei relatate de aceştia (respectiv a datelor la care au fost audiaţi martorii şi au fost înregistrate declaraţiile acestora, a celei la care s-a formulat denunţul; a faptului că o serie de martori, care nu aveau nicio legătură cu părţile din dosarul nr. 427/P/2014, susţineau împrejurări de fapt similare celor relatate de Alexe Răzvan şi Stroe Cecilia în faţa procurorului Negulescu; a faptului că şi în faţa altor procurori declaraţiile au fost similare, etc.), a condus la formarea acestui dosar penal, care a influențat şi soluţia pronunţată în cauza în care Alexe Răzvan, Cosma Vlad Alexandru şi Uşurelu Petrică Lucian erau cercetaţi în calitate de inculpaţi”, au arătat judecătoarele, conform G4media.ro.