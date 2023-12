Dan Ciotoi, internat în spital. Artistul va dispărea din lumina reflectoarelor

Dan Ciotoi și-a anunțat fanii că a fost internat în spital și că o perioadă nu va răspunde la telefon. Artistul nu a spus cu ce probleme de sănătate se confruntă, dar a lăsat de înțeles că va lua o pauză de la muzică. Acesta a declarat că cei care vor să dea de el pot să-l sune pe fiul său, Liviu Ciotoi.

Dan Ciotoi, în spital

„În „Concediu De Odihnă” !

La o discuție specială, cu fratele meu și cu sora mea.

Sper să ne revedem curând

Va doresc #SĂNĂTATE TUTUROR

PS. O perioadă nu o să pot răspunde la telefon !

Luați legătura cu Liviu , Liviu Ciotoi , fiul meu cel mare !”, a scris Dan Ciotoi pe pagina de Faceook.



S-a îmbolnăvit de supărare

În urmă cu ceva vreme, cântărețul a recunoscut că s-a îmbolnăvit din cauza supărării, după despărțirea de cea care îi era soție și pe care o înșelase. La momentul respectiv, el a suferit două intervenții chirurgicale.

„Am o amintire foarte puternică. Era domnul plutonier o persoană așa de rea că atunci când m-am îmbolnăvit nu a vrut să mă lase la infirmerie, mi-a spus să mănânc usturoi și să îi dau înainte că îmi trece. Așa m-am eliberat cu plămânii bolnavi. Asta este cea mai rea amintire. A fost o pleurezie. Am fost internat vreo 6 luni, dar mi-a trecut. Asta mi-a dat un impuls, am zis că <>. Și am zis când ajung acasă, să fac Școala Populară de Arte și m-am zbătut și am vrut să cânt.”, a povestit artistul.

Tariful lui Dan Ciotoi la nunți

Când se simțea mai bine, artistul cânta și la nunți și botezuri. Tariful lui a rămas de 2.500 de euro. Cei care vor ca trupa Generic să cânte toată noaptea trebuie să scoată din buzunar o sumă cuprinsă între 4.000 și 5.000 de euro. El a mai spus că ține cont și de distanță.

„De obicei, un show de-al nostru, de circa o oră este 2.500 de oră. 2.500 dacă e departe de București, fiindcă altfel se poate negocia. Cam același tarife avem și la nunți și la botezuri. Dacă există pretenții, desigur, cresc și prețurile. E de la caz la caz! Și întotdeauna ținem cont de distanță. Cu cât e mai departe de București, cu atât trebuie să cerem mai mult. Ce mai e ieftin azi?!”, a spus Ciotoi.