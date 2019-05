Soţia milionarului ucigaş dă cărţile pe faţă. Adevărul despre Dan Cămârzan. Era membru al unei secte

Ancheta care să desfăşoară în dosarul în care afaceristul brașovean Dan Cămârzan, acuzat că şi-a ucis bunica, în vârstă de 93 de ani, scoate la iveală lunele lucruri uluitoare despre cine este de fapt ucigaşul. Milionarul Dan Cămârzan a divorţat de ceva timp de soţia sa. Omul de afaceri avea ordin de restricţie pe care soţia sa l-a cerut în instanţă.





Dan Cămârzan işi arăta de multe ori extravaganţa mergând la mare cu elicopterul. Aici cheltuia zeci de mii de euro, iar în staţiunea Mamaia se plimba cu un Lamborghini. Soţia sa a mărturisit că de curând Cămârzan aderase chiar şi la o sectă denumită „Suveranii Născuți-Vii”, potrivit cancan.ro „Despărțirea în fapt a avut loc la data de 07.05.2017, iar la câteva zile de la separare pârâtul a început să publice pe pagina sa de facebook mesaje care făceau referire la ea sau numele ei. De asemenea, pârâtul postează imagini video pe facebook și youtube în care face vorbire despre reclamantă și relația lor. Reclamanta primește mesaje pe telefon, whatsapp, facebook. Deși a blocat numărul de telefon al pârâtului, acesta îi trimite reclamantei mesaje de pe alte numere de telefon. Îi trimite mesaje și pe e-mail. Pentru că reclamanta l-a blocat și-a creat o nouă adresă, astfel că nu contenește cu trimiterea acestor mesaje. Multe dintre mesaje fac referire la Dumnezeu, sunt scrise atât în limba română, cât și în limba engleză și nu exprimă idei clare. Reclamanta este deranjată de numărul acestor mesaje/postări care este de câteva zeci pe zi, fiind pusă într-o postură neplăcută și având un sentiment de temere”, se precizează în rechizitoriu. De multe ori, fosta soţie era agresată, deoarece Câmărzan venea la coaforul unde soţia sa este patroană şi făcea scandal „Pârâtul vine în repetate rânduri la salon și perturbă activitatea, în condițiile în care nu are absolut nici o atribuție. Mai mult, își dorește ca în salonul pe care reclamanta îl deține să aducă cutia lui Iuda în care să se depună donații, cu scopul de a îndeplini toate dorințele pe care lumea le are în general de la Dumnezeu. Au existat situații când pârâtul a exercitat acte de violență asupra reclamantei și asupra bunurilor din casă , ultimul fiind cel din data de 07.05.2017, când reclamanta a plecat de acasă pentru acest motiv. Și la salon pârâtul are o atitudine arogantă , ușor violentă. Toate acestea se întâmplă pe fondul consumului de substanțe halucinogene, iarbă, consum pe care îl recunoaște public, făcând referire în aproape toate postările sale”, se arată în cererea fostei soții.

