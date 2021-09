Dan Bittman îndeamnă românii la revoltă. Artistul lansează mișcarea de protest „Nu vreau”

Dan Bittman, cunoscut pentru pozițiile sale anti-vacciniste și anti-restricții are o nouă ieșire publică. El le solicită românilor să lupte pentru „drepturile elementare”. Solistul Holograf susține că nu are încredere în autorități și nici în onestitatea demersurilor prin care acestea instituie măsuri de restricție împotriva răspândirii COVID-19.

Dan Bittman este un adept al teoriilor conspiraționiste și anti-vacciniste, fiind unul dintre principalii contestatari ai pandemiei de coronavirus din România. El îi îndeamnă românii să se revolte împotriva autorităților și a măsurilor propuse de acestea în scopul combaterii pandemiei.

„Vreau să văd dacă sunt un fraier în țara mea și sunt un dobitoc care apare pe la emisiuni și mă înjur cu autoritățile. Fiecare dacă poate să-și facă o poză acasă să o pună pe Facebook, dacă mai e voie, cred că e voie, să scrie pe ea. Dacă au curaj, să apară pe Facebook cu o hârtie pe care să scrie nu vreau.

Este ca în filmul ăla cu maimuțele și prima maimuță zice că nu vreau. Nu vreau să vă cred. V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să cred că ne vreți binele când, de fapt, ne vreți răul”, a spus Dan Bittman la Aleph News.

Protest anti restricții în Piața Universității

Mesajul lui Dan Bittman a fost lansat în contextul organizării unui protest, în data de 2 octombrie în Piața Universității.

„Sunt o grămadă de oameni care gândesc că ar trebui să se oprească mascarada, să trăim normal, să ne creștem copiii, să facă o poză și să scrie «Nu Vreau». E prima frază pe care am învățat-o în limba noilor conducători: Nu vreau! V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să vă cred. Nu vreau să cred că există probleme de nerezolvat. Nu vreau să cred că ne vreți binele, când de fapt ne vreți răul. Cine e de acord, să-și facă o poză și s-o pună pe facebook. Nu vreau să vă mai văd sau să vă mai aud. De democrație ați uitat, de Constituție ați uitat.

Nu vreau să mai înghit lucruri fără explicație. Nu vreau să mai fiu discriminat, pe ce s-au dat miliardele. Sunteți plătiți din banii noștri să nu aduceți panica, să construiți spitale. Nu vreau să mai trăiesc ca un șobolan în țara mea.

Eu îndemn oamenii să fie curajoși, să ne cerem drepturile, drepturi elementare: dreptul la viață, la muncă, la educația copiilor noștri. Nu se poate ca-n doi ani de zile să nu faci mai mult de 1.000 de paturi de ATI. E o bătaie de joc.

Nu vreau să-mi mai purtați de grijă, mă descurc singur, lăsați-mă naibii în pace! Dacă o să creștem copiii cu capul plecat, o să ajungem o țară de floarea soarelui. Nu vreau să fim o țară de struți, de pinguini”, a spus Dan Bittman.

Bittman susține că scenariul roșu de la Timișoara este o minciună

În acest context, Dan Bittman susține că ratele mari de infectare cu coronavirus prezentate de autorități și numărul crescut de decese sunt false. El a dat ca exemplu situația de la Timișoara, unde s-a intrat în scenariul roșu, din cauza incidenței foarte crescute a numărului de cazuri. Conform ultimelor date prezentate de autorități, incidența la nivelul municipiului Timișoara a ajuns, pe 29 septembrie la peste 8 cazuri la mia de locuitori.

„Eu toată vara am fost printre oameni, sute, mii, oameni cu care m-am pupat, am râs, am glumit. Și după ce-am plecat, a început scenariul roșu. Este o minciună sinistră. Nu există niciun scenariu roșu în Timișoara. Vreau să fim foarte bine înțeleși. Este o invenție”, a spus Dan Bittman.

Vrea să vadă locațiile în care sunt testați oamenii

Solistul de la „Holograf” solicită să i se arate locațiile în care oamenii sunt testați zilnic pentru depistarea coronavirusului în pandemie. Pentru aceasta el este dispus să plătească chiar și un elicopter. Dar nu oricare, ci SMURD.

„Sunt de acord să merg mâine cu un elicopter SMURD, plătit de mine, să vedem în ce orașe se fac cele 30.000 – 40.000 de testări pe zi. Ar trebui să fie cozi, la cum se fac lucrurile în România. Am mai spus asta. Nu știu unde se fac testările astea. Există COVID, există prieteni în spital, mi-au murit prieteni. Nu știu dacă sunt bine tratați sau nu. Sunt convins că se moare din cauză de lipsă de know-how și de competență. Ce s-a întâmplat în doi ani? Nimic”, a mai spus Dan Bittman.

Cântărețul pune la îndoială autoritatea statului

El spune că oamenii trebuie să gândească singuri și să nu ia de bune informațiile oficiale prezentate de autorități. Cântărețul pune sub semnul îndoielii toate demersurile acestora și campania de vaccinare

„Dacă nu avem mintea noastră să gândim cu ea, e o mare greșeală. Nu poți să prevezi că pandemia începe în 4 octombrie sau 5 octombrie sau mai știu eu când. Sau pleacă din țară. Când sari de 6.000 de cazuri la 200. Că au început vaccinările. Cum adică au început vaccinările? Nici 30% în România nu a fost convinsă să se vaccineze. Mai sunt 70% dintre români care nu vor să audă. Începi să-mi spui acum că trebuie să vaccinez și copiii? Am văzut chestii înfiorătoare, cred că nici pe vremea naziștilor nu se întâmpla așa ceva: 16 copii sunt internați la Grigore Alexandrescu. În fiecare zi îmi dai vești ca să mă obligi să-mi vaccinez copiii?”, susține cântărețul.

Bittman neagă existența COVID și îl compară pe Raed Arafat cu Sadam Hussein.

„În România nu a existat covid în vara asta. Cred că se căutau și cu lupa, să se îmbolnăvească, să-i treacă acolo. Sadam Hussein îi voi spune de-acum înainte acestei domn. Căci va avea soarta lui. Să aibă grijă să prindă avionul care trebuie. Măi, chiar așa, am ajuns să ne vindem tot?”, a completat el.