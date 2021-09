Dezvăluirile medicului Lucian Duță: Mi-am făcut acest tratament anti-COVID-19 și mi-am revenit. Același produs a folosit și președintele Trump

Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, se opune vaccinării copiilor. Într-o postare pe Facebook, medicul spune că nu a fost deloc convins să facă acest lucru, chiar dacă activează în domeniul medical. „Aici s-a terminat cu încrederea în sistemul din care fac și eu parte”, s-a exprimat medicul Lucian Duță.

Mai mult decât atât, chirurgul susţine că „băieţii deştepţi” care gestionează această criză sanitară au la dispoziţie tratamente eficiente împotriva bolii în cauză, altele decât vaccinul anti-COVID-19, de care beneficiază pe ascuns. Afirmațiile medicului au născut foarte multe comentarii și controverse.

Cu ce s-a tratat medicul Lucian Duță împotriva COVID-19

„Am scris această postare cu gândul la jurământul lui Hipocrate, care spune să nu faci rău. Nu am vrut să transmit că sunt anti-vaccinist sau mă opun vaccinării. problema cu acest vaccin, nici nu creau să comentez alegerea unora sau altora de a se vaccina. Sintetizat – toți oamenii din lume suntem egali, sau așa se presupune și facem ce dorim cu corpurile noastre. Nu ni se poate impune nimic. Sigur că statul este dator să pună la dis medicament, vaccinuri, dar alegerea finală este a noastră.

Doi, aceste vaccinuri – nu vreau să intru în alte detalii și să explic că s-a modificat def OMS la ceea ce înseamnă vaccin – nu este vaccin. Orice vaccin a fost pus pe piață după cel puțin cinci ani de teste. De ce? Pentru că niciodată nu se știu efecte pe termen scurt și lung. Ceea ce eu am reclamat este faptul că,d acă noi ca adulți ne putem asuma aceste riscuri, pentru copiii noștri, în condițiile în care efectele nu sunt dovedite, este alegerea mea de a nu-mi expune copilul la niște riscuri. Și aici mă opresc ca să nu spun mai multe. Să nu mai încerce cei vaccinați să ne arunce într-o zonă în care să ni se spună că suntem proști, că nu ascultă, toate epitetele acestea care sunt jignitoare unor oameni care este alegerea lor. Mai ales în condițiile îăn care de 6 luni, FDA au pus pe piață anticorpii monoclonali și l-au recunoscut ca eficient.

Tratamentul cu anticorpi monoclonali a fost folosit și de președintele Trump. „Este vorba despre o singură perfuzie”

La noi în țară, a existat anul trecut, prin noiembrie cu aceștia. Eu m-am îmbolnăvit în perioada aceea. Este vorba o singură perfuzie – mi-am făcut-o și nu am avut nimic după 24 de ore. La președintele Trump este același produs. Acestea sunt făcute de americani, coreeni, sunt incluse în schemele de tratament OFICIALE! Se dau în toată Europa. Germania, de acum 5 luni, nu a spus la nimeni și a cumpărat 200.000 de doze.

Nu sunt vaccinat pentru că eu am avut boala, am făcut tratamentul cu anticorpi monoclonali. Nu mi-am făcut vaccinul și îmi asum, dar am foarte multe discuții cu colegii mei în contradictoriu, dar nu dușmănoase. Nu avem discuții în sensul că ne urâm și așa ar trebui să facem toți. Nu există o diviziune între oameni proști, răi, buni, trăim toți în această țară și vrem să credem că facem parte dintr-un popor unit. Argumentele în lumea medicală sunt cunoscute. Mai sunt medici care gândesc ca mine. Cred că este vorba de teama de a nu fi stigmatizat. Asta echivalează cu atingerea reputației în lumea medicală

Acest tratament are un efect spectaculos. Un test rapid costă 2 sau 3 euro, nu cred că este un capăt de țară dacă testarea s-ar face gratuit. Oamenii se duc la primul simptom, își fac testul, se constată că este pozitiv, merge și face această perfuzia și pleacă acasă. Nu îi speriem cu spitale. Perfuzia costă mai mult decât vaccinul, apropo de interesele marilor corporații și slăbiciunea Guvernului. Vrem să se termine cu această pandemie? Da sau nu? Pentru că chiar dacă plătim niște compensații pentru că trebuie să ne dea voie să le copiem, dar atunci formula lor de fabricare ar trebui făcută publică și o să vedeți că prețul devine extrem de accesibil.

Pacienții sănătoși, care sunt contacți, pot urma tratament cu anticorpi monoclonali. „Devii ca și când ai fi vaccinat”

Am făcut o socoteală. Germania a primit în jur de 2.000 de euro pe doză. Nu o să explic că 2.000 de euro ca să salvezi o viață nu este un capăt de țară. Dar, o zi de ATI poate ajunge chiar și spre 7.000, 8.000 de euro pe zi și atunci întrebarea e – ce este mai ieftin? Să faci bine pe oameni?

Nu degeaba am spus ce am spus. Cei care pot, își fac și au acces la acest tratament cu anticorpi monoclonali și îl fac pe ascuns. De unde cumpărăm? De la țările care îl au pe piață. Există în farmacii în Polonia. Asigură o protecție limitată, cam între 9 și 12 luni, ca vaccinul cum spun ei.

Faza spectaculoasă – pt pacienții care sunt contacți, există varianta 2 de anticorpi monoclonali mai speciali, care dacă i se dau contactului, el nu mai face boala și devin imunizați. Se fac patru injecții în abdomen și devii și tu ca și când ai fi vaccinat.

Efectele pe termen lung ale vaccinului nu și le vor asuma niciodată. Îmi doresc din tot sufletul – am încredere în științele medicale – ca peste câțiva ani de zile să nu avem dovezi că apar efecte neprevăzute care pot fi puse în legătură cu aceste vaccinuri. Nu îmi exprim convingerea că se va întâmpla ceva, ci doar suspiciunea. Asta este poziția mea, dacă altcineva are altă părere o respect.

Doi, de vreme ce pacienții vaccinați devin vectori de transmisie, nu trebuie să fim foarte deștepti ca să ne dăm seama – când devenim contacți, și el trebuie să intre în carantină.

O să vă spun despre discuțiile din spate. Nu s-ar mai vaccina nimeni, toți s-ar întreba de ce o fac. Răspunsul oficial – de ce trebuie să te vaccinezi – este ca daca te vaccinezi, faci o formă mai ușoară de boala. Înțeleg asta, dar revin la definitia vaccinului. Facem antipolio, te protejează nu sa faci o formă mai ușoară, ci să nu o mai faci deloc. Încep să apară fracturi de logică medicală.

Problema cu copiii este alegerea fiecărui părinte – respect asta, dar vreau ca si cei care aleg sa nu o facă, să fie respectați. (Ați recomandat membrilor familiei sa se vaccineze?) Ia-ș lăsa să decidă singuri și când știu că statul român face ce trebuie – să facă teste gratuite, să termine cu minciunile, împreună cu tratamentele care există -, i-aș lăsa să facă ce vor. M-au întrebat dacă m-am vaccinat, le-am spus că nu. Poate și faptul că am făcut boala și știu sigur că imunitatea – sper ca cei care ne urmăresc să nu creadă că dau niște vești mincinoase – dată de boală se pare că este cea mai puternică, inclusiv față de cea dată de anticorpi. Argumentul științific pe care îl pot da: organismul ia contact cu tot virusul când te îmbolnăvești, iar anticorpii și imunitatea celulară se pare că sunt mai puternici și mai protectivi decât cea dată de anticorpii dați de vaccin. Nu invit oamenii să se îmbolnăvească, din contră. Există soluții, vreau să-i liniștesc, anume testarea cât mai des posibil și rugămintea, dacă vreți, să ne dea acces autoritățile la (n.r. tratamentul eficiente cu anticorpi).

Ce a răspuns Guvernul României: Viața românilor, nevaloroasă pentru autorități. „Prea scumpe tratamentele”

(Tavi Hoandră: Nu zic despre potențialii bolnavi dar de ce medicii dacă sunt abuzați și sufocati de bolnavi, de ce nu fac presiune să avem în farmacii medicamente…? Cine e această agenție a med) Nu este de vină agenția, ci strict – la nivelul UE deja a ineput sa se cumpere – Guvernul României. S-au făcut demersuri la primul ministru și la M. Sănătății de către nume mari, profesori mari, prin care li s-a adus la cunostinta. Raspunsul este că sunt cam scumpe.

De ce nu este favipiravir în farmacii? Pentru că înainte de vaccin, pacienții erau tratați pe tăcut cu Arbidol din spațiul sovietic și favipiravir – foarte ieftine, 10-20 euro – și eu l-am dat la prieteni sub supraveghere medicală. Și eu am întrebat de ce nu se pun în farmacii. Li s-a băgat oamenilor în cap că singura scăpare este vaccinul.

(Tavi Hoandră: Deci statul este criminal, să spunem pe față) Părerea mea și a altora este că nu se dă acces. Ceea ce am vrut să semnalez este că pacientului român nu i se dă acces la schema de tratament așa cum este agreat pe plan internațional. Punct. Despre asta este vorba. Și să nu mai încerce să ne separe între buni și răi, culți și inculți.

(Ce e atunci tot maratonul vaccinării, pentru ce? Presiune imensă a celor care fac bani? Ticăloșia unor guvernanți? A treia care începe acum…) Îi invit pe toți colegii mei să dea în judecată statul (n.r. legea suspendării contractelor medicilor nevaccinați). Sunt interese ale celor care fac vaccinurile. Doi, aceste medicamente care s-au făcut acum 5 luni de zile – o să vedeti ca peste 2, 3 luni vor fi puse pe piață și alte terapii care vor fi pe baza de tablete, tot de Pfizer – oamenii ăștia care și-au asumat sau au spus că nu sunt bune vaccinurile – afirmațiile sunt făcute de oameni care au luat premierul Nobel, dacă ei sunt senili, nebuni, deja… Laureații Nobel sunt nebuni, iar Ioniță și Gheorghiță sunt deștepți.

Cred că atunci când aceleași companii vor aduce tratamente pe piață – nu anticorpi, și alte tratamente – și le va creste cifra de afaceri, presiunea va scădea. Gripa aviară – mare tărăboi până a apărut tratamentul. Este o chestiune comercială și o prostie și imbecilitate a guvernanților, care sunt captivii marilor companii farmaceutice. Astăzi, când vorbim, există tratament.

(Bogdan Comaroni: Imunitatea dată prin boală – intră în luptă cu virusul sau cei vaccinați au memoria proteinei Spike… De ce e nebunia asta guvernamentală – Gheorghita, vaccinatii nu sunt considerati contacti pt ca timpul in care pot transmite virusul este de 5 zile și cei nevaccinati 7 zile? Spitalele – sunt mult mai multi nevaccinati in spitale, mi se pare logic ca atunci cand faci proteina Spike e ca si cum te-ai imbolnavi in rate, organismul recunoaste si lupta si cand vine virusul presupun ca e normal sa fie atenuata chestiunea…) Chestiune esentiala: boala se vindeca mai rapid cu cat prezenta la medic este mai rapida. Dacă mergi in primele 24 de ore, chiar si daca iti curge nasul, rata de vindecare este mai mare. Oamenii nu se duc la doctori de frică. Astăzi, nu avem paturi să-i băgăm pe spital și umblă pe stradă și purtătorii de viruși, respectiv vaccinații, și ni se spune că este okay. Soluția intermediară pt cei nevaccinati este testarea cat mai desa, du-te si testeaza-te si vii la spital… Săptămâna trecută, am căutat tocilizumab, foarte bun pentru COVID-19 și nu am găsit o doză în București. Pot înțelege că sunt rațiuni economice, dar când negocieri la nivelul UE și cumperi anticorpi monoclonali, o să vezi că nu mai sunt atât de scumpi.

(Tavi Hoandră: Cei vaccinați emit puțină cantitate de viruși) Întrebarea este alta – cei vaccinați pot infecta alți oameni? Da. (Le e frică și să se testeze) Ăsta este eșecul statului de comunicare,

în curs de actualizare

Nu susține vaccinarea copiilor împotriva COVID-19: „Te voi salva! Sunt părintele tău”

„Te voi salva copile! Sunt părintele tău! Normal că am mulți prieteni medici. Și este natural să avem păreri divergente în ceea ce privește vaccinarea. Atunci când pun întrebări pertinente bazate pe cunoștințele acumulate nu am primit răspunsuri convingătoare de la nici un coleg care să mă convingă să mă vaccinez. Lăsați propaganda. M-am vaccinat și mi-am vaccinat copiii cu toate vaccinurile pe care le-am considerat a fi necesare. Dar aici s-a terminat cu încrederea în sistemul din care și eu fac parte. O spun clar și răspicat: NU mi-aș vaccina copiii niciodată împotriva COVID. Asta e convingerea mea și asa voi face”, a scris Lucian Duță pe Facebook, prezentând opt argumente în favoarea poziției sale.

„1. Ni s-a spus că dacă ne vaccinăm vom reveni la o viață normală. Fals: cei vaccinați transmit boala la fel ca cei nevaccinați. Adică sunt la fel de periculoși pentru societate ca cei nevaccinați. Cu alte cuvinte contacții vaccinați ar trebui să stea în carantină la fel ca cei nevaccinați!

2. NU există efecte secundare ale vaccinului. Fals: ba da, există. Pe termen scurt aceste efecte sunt prezente uneori chiar dacă sunt negate (unele chiar fatale). Pe termen mediu și lung efectele sunt necunoscute!

3. Vaccinul oferă protecție împotriva transmiterii bolii sau a manifestării propriu-zise. Fals: boala se transmite așa cum am menționat de către vaccinați, iar simptomele pot varia de la om la om!

4. Două doze sunt suficiente pentru a putea reveni la viața normală. Fals: ni se spune acum că trebuie a treia doză pentru a spera că va fi bine. Cu ce efecte? Nimeni nu știe!!!

5. Există tratament pentru cei care fac boala, dar ni se ascunde acest lucru. Adică poți alege dacă vrei să faci vaccin sau să te tratezi (efectul este spectaculos în prima zi de administrare a anticorpilor monoclonali)! Nu există nici un efect secundar dacă te tratezi cu acești anticorpi, iar rata de vindecare este aproape de 95%!!!

6. Nu doresc nimănui dintre colegii mei să suspicioneze vreodată că boala copiilor lor se datorează ignoranței și lașității de care dăm dovadă acum.

7. Nu mai mințiți. Ați furat destul și v-ați îmbogățit destul din frica noastră. Unii au plătit cu viața lor dorința voastră de a ne asupri. Vrem tratamente eficiente pe care știm sigur că le aveți. Și pe care voi vi le administrați pe ascuns!

8. Suntem datori să ne apărăm copiii. Altfel, am trăit degeaba!”, a explicat medicul de renume Lucian Duță.