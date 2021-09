Situație ciudată generată de pandemie. Tot mai mulți copii ajung la spital cu simptome similare COVID

Numărul copiilor care se prezintă la spital cu diferite infecții provocate de virusuri este din ce în ce mai mare. Medicul Victor Daniel Miron, spune că perioada de circulaţie a unor virusuri a fost modificată, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Virusurile care dau enterocolite la copii sau virusul sinciţial respirator, care dă bronşiolită şi bronşită, boală ce afectează copiii cu vârsta sub un an, au început să circule în această perioadă.

„Perioada aceasta de vară a fost un pic surprinzătoare, a venit aşa după o perioadă de pandemie şi de prezentări puţine şi deodată au apărut foarte multe prezentări. Anul trecut, în 2020, în plină pandemie, în această perioadă abia aveam 80 de prezentări pe zi, în medie, acum am ajuns să avem 150 până în 200 de prezentări pe zi la camera de gardă.

În această perioadă de vară, dintr-un număr mare de prezentări, aproape jumătate erau reprezentate de pacienţi cu enterocolită, undeva la vreo 30% cu afecţiuni respiratorii şi 20% patologie diversă. Foarte multe cazuri de enterocolită, mulţi dintre copii veneau împreună cu familia din vacanţe, din concedii, şi prezentau vărsături în primul rând, principala manifestare a acestor enterocolite, febră, scaune diareice”, a precizat medicul.

Potrivit spuselor sale, aceste virusuri care provoacă enterocolite nu ar trebui să circule acum, în această perioadă. Dar, cu toate acestea, incidența este din ce în ce mai mare. Un copil care face enterocolită varsă în mod repetat şi are scaune diareice, iar de cele mai multe ori părinții apelează la medici. Ei ajung la spital, iar copilul primește, intravenous, medicamente care opresc vărsăturile, dar şi perfuzii pentru rehidratare.

Virusurile au început să circule mai devreme decât era normal

În acest context, medicul a explicat că și-a făcut apariția și virusul sinciţial respirator care provoacă anumite afecțiuni la copii. În mod normal, a precizat medicul acest virus apărea toamna, iarna și în prima parte a primăverii.

„Tot în perioada aceasta vă spuneam că s-a schimbat ceva în circulaţia virusului sinciţial respirator, acesta este cunoscut încă din 1970 ca fiind principalul agent etiologic al bronşiolitei şi al bronşitei la copii, şi în special afectează sugarul, adică copilul sub un an. În mod normal, el trebuia să fie undeva în toamnă, iarnă, şi jumătate din primăvară, atunci trebuia el să aibă maximum de activitate, însă acum îşi are activitatea în perioada de vară-toamnă, ceea ce este ciudat. Cumva măsurile din pandemie au făcut să fie această circulaţie ciudată a virusului sinciţial respirator.

Această bronşiolită duce uneori chiar la insuficienţă respiratorie, care face ca cel mic să respire prost, să necesite oxigen şi desigur necesită internare. Cu cât copilul este mai mic şi această infecţie este prezentă, cu atât riscul de a necesita oxigen şi necesitatea de internare sunt mai mari”, a precizat Victor Daniel Miron.

Potrivit spuselor sale, faptul că circulația acestor virusuri și-a schimbat perioada de apariție nu este neapărat foarte rău. Aceasta mai ales că nu se știe dacă aceste virusuri au suferit mutații. Medicul pune acest lucru pe seama pandemiei și a restricțiilor impuse în contextul apariției infecțiilor cu coronavirus.