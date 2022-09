Dan Bittman, concluzii amare după o pandemie care a aruncat lumea în haos. „Mă mir că nu l-a dilit cineva până acum”

Invitat în cadrul podcastului realizat de jurnalistul Ionuț Cristache și difuzat pe evz.ro. Dan Bittman a vorbit despre pandemia de coronavirus, care a marcat omenirea mai bine de doi ani. Problema a trecut între timp, iar acum artistul a tras câteva concluzii despre nebunia care a dat lumea peste cap.

Dan Bittman, un mare contestatar al măsurilor impuse în pandemia de coronavirus

Dan Bittman a fost unul dintre cei mai vocali contestatari ai măsurilor impuse de autorități și și-a atras și multe critici din această cauză. „Bill Gates a fost unul dintre motoarele acestei furtuni planetare. Poate cumpăra România într-o zi. Zuckerberg (apropo, tot mai mulți dintre miliardari au neveste chinezoaice), cheltuiește 100 de milioane de dolari pentru propria protecție. Mă mir cum de nu l-a dilit cineva până acum.

Fără bani nu se putea face chestia asta. Așa cred eu. Eu am fost oaia neagră a familiei, dar am crescut printre medici. La început mi-a fost frică, hai să ne protejăm, am zis, m-am spălat pe mâini, mi-am pus mască… Apoi am văzut că sunt luat la mișto de propriul guvern. Orban fuma trabuc în Guvern cu colegii miniștri și noi stăteam ascunși. Nu puteam nici să-mi fac ziua. În martie, mi-am chemat copiii, pe Edi Petroșel, pe nașul copiilor, și am stat la o masă… și era deja ceva clandestin. Am făcut și clipuri în clandestinitate… Apoi, trimiți avioane cu români la sparanghel”, a spus Dan Bittman.

„Am fost luat la țintă, sunt structuri care cu asta se ocupă”

„Am fost un om corect, am purtat mască. Dar atunci m-am prins că nu e chiar așa… Acum ne pun să ne spălăm împreună, să ne încălzim împreună. Pe mine, de fapt, m-a enervat un singur lucru: faptul că mi-au luat dreptul la muncă fără să-mi dea nimic în schimb. Nici până astăzi – deși și doamna Ghorghiu și doamna Turcan și alte doamne s-au lăudat că ne ajută – eu n-am primit nimic. Banii promiși n-au venit. Am încercat ceva pe fonduri europene, program care a fost mutilat de pe o zi pe alta. Vorbesc despre artiștii liber profesioniști… nu de cei angajați. Ne-au lăsat să murim. N-am murit, ghinion…

Am fost luat la țintă, sunt structuri care cu asta se ocupă, sunt structuri de postaci care, dacă deviezi de la ideile unui partid, cel de guvernământ, pac, vin și scriu despre tine că ai furat, că ești curvar, că nu mai știu ce… Culmea, asta i-a influențat și pe unii colegi de breaslă, în sensul că m-am trezit acuzat că sunt criminal și că acest lucru se va afla… Unii și-au cerut scuze, asta pentru mine e un gest de bărbăție și de educație”, a mai afirmat cel care a făcut carieră în muzică din postura de solist al trupei Holograf.