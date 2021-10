Barna ne bagă în război cu SUA? Gafa celui care vrea să preia MAE, de neiertat. „SUA şi-a luat mâna de pe estul Europei”

Dan Barna a fost criticat în cadrul audierilor din comisie de specialitate pentru că programul de guvernare, capitolul Externe, este schematic și i s-a atras atenția că partea de politică Externă prezentată de USR nu indică nimic despre parteneriatul strategic cu Statele Unite, ci este expus printr-un singur enunț la pachet cu relația UE și NATO, ceea ce reprezintă o problemă „foarte serioasă de credibilitate”, a spus Titus Corlățean, vicepreședinte PSD la nivel național și fost ministru de Externe.

Dan Barna: „SUA şi-a luat mâna de pe estul Europei”

Dan Barna a afirmat: „Vreau să iau câteva elemente punctuale. Relația cu Statele Unite – da, relația cu Statele Unite este unul din cei trei piloni, exact cu asta am început. Pentru că, dincolo de așezarea în pagină a programului, și în așezarea mea direcțiile strategice principale se regăsesc în ceea ce am spus deja, dar oportunitatea pe care noi o avem ca țară vine tocmai în contextul în care Statele Unite și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei, mutându-și într-adevăr prioritățile în zona Pacifică, or în acest context oportunitatea pe care o avem vine tocmai din acest lucru în care americanii spun `fi-ți parteneri cu noi fiecare în zona voastră, or aceasta este o poziționare firească pe care trebuie să o avem”, a declarat Barna în comisia de audieri.

Dan Barna a picat testul Parlamentului. Gafa colosală, de neiertat

Dan Barna a făcut praf și NATO. El a spus ca va cere o prezență mai pronunțată a NATO în Asia. Interesant este că Turcia este vechi membru al NATO și care deși are o mică bucată de teritoriu în Europa, este totuși o țară de pe continentul asiatic. Dacă s-a referit la implicare atunci și aici e o problemă deoarece NATO este o alianță cu caracter defensiv și deci euro-atlantică, iar toate implicările pe alte continente s-au făcut numai și numai în baza unui mandat ONU.

Candidații propuși de Dacian Cioloș pentru funcții de miniștri sunt audiați marți, 19 octombrie, în comisii de specialitate. Primii programați au fost candidații de la Cultură și Sport, Iulia Popovici și Tudor Pop, care au primit aviz negativ. Seria va fi încheiată cu audierea Ioanei Mihăilă, propusă din nou la ministerul Sănătăţii.

Planul ascuns al USR-ului cu privire la Diaspora, demascat

Dan Barna a fost criticat că a acordat în program de guvernare spațiu extins acolo unde USR are „interesul de natură electorală”, adică pentru Diaspora. „Uneori în formule nerealiste și discriminatorii pentru românii din România. Mă refer la propunerea ca românii din Diaspora să voteze la alegerile locale. Să decidă aleșii locali cu care nu au nicio legătură ”, a explicat Titus Corlățean.

Votul de învestitură este programat pentru miercuri. Pentru a ajunge la Palatul Victoria, cabinetul Cioloș are nevoie de 234 de voturi în plenul Parlamentului, lucru ce pare prea puțin probabil în contextul în care PSD, PNL și AUR au anunțat deja că nu îl susțin.