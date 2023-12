Dan Bălan, apărat de un celebru influencer. Cine l-a acuzat, de fapt, că era beat sau drogat

Influencerul și realizatorul de podcasturi Dorin Galben i-a sărit în apărare celebrului cântăreț Dan Bălan, după ce a fost acuzat că ar fi cântat beat sau drogat.

Dan Bălan, atacat de media

Scandalul a izbucnit după concertul de Crăciun intitulat Christmas Magic. Dan Bălan cânta pentru prima oară după 5 ani pe o scenă din Chișinău. În urma concertului, publicațiile de scandal din Republica Moldova l-au acuzat că ar fi apărut beat sau drogat la concert, deși mulți fani prezenți la spectacol au respins asemenea bârfe.

„Cum te ard pe rug moldovenii, nu o face nimeni!

Eu, împreună cu prietenii mei, am fost duminică la concertul lui Dan Bălan de la Arena Chișinău și scriu despre ceea ce-am văzut, am simțit și am trăit personal, dar nu o spun din auzite”, a scris Dorin Galben pe Facebook.

Toată sala a cântat cu artistul

„În sală erau în jur de 6000 de oameni și mulți dintre ei au cântat practic fiecare melodie împreună cu Dan. Publicul din fan zone și chiar din tribune au dansat și s-au distrat așa cum o faci când te simți bine. Melodiile au fost selectate așa încât i-au cucerit atât pe cei nostalgici după trupa “O-Zone”, cât și pe cei mai tinerei, care au crescut pe melodiile lui Crazy Loop.

Dan nu a încurcat cuvintele, nu s-a tăvălit pe scenă și nu a înjurat pe nimeni. Omul ăsta a cântat live, a interacționat cu publicul, a trăit intens fiecare vers și a făcut un show cum puțini artiști mai pot face”, a adăugat influencerul.

„Pe unii probabil i-a deranjat că la început a vorbit între piese mai mult decât a vrut publicul să asculte și că era un pic cam euforic, dar asta nu i-a afectat nicicum capacitățile vocale și calitatea show-ului. Nimeni nu cred că are să-i reproșeze ceva la modul cum a cântat și cât de intens a trăit fiecare moment”, mai spune Galben.

Dan Bălan trece printr-o perioadă dificilă

„La noi repede se pun etichete pe o persoană, dar puțini își adresează întrebarea: oare ce o fi în sufletul acestui om?! Cred că Dan trece acum printr-o perioadă dificilă emoțional și toată ura asta îndreptată asupra lui este atât de nedreaptă, încât vreau să urlu, ca să fiu auzit: “avem trei oameni în cruce care ne reprezintă cu demnitate țara la nivel mondial și pe ăștia îi împroșcăm cu noroi, pentru că “de ce nu”, dacă tot s-a pornit valul de linșaj public. Vă rog frumos, încetați!”

Dan Balan a fost, este și mereu va rămâne un mare artist! El e singurul interpret moldovean nominalizat la premiul Grammy. Hitul „Dragostea din Tei”, compus și produs de el, s-a vândut în peste 12 milioane de copii și a ocupat primul loc în topurile din peste 30 de țări. Nu știm noi să ne apreciem valorile. Iar asta e atât de trist.

P.S. Omul e o legendă vie și eu mă bucur că sunt contemporan cu el! Capul sus, Dane, tu îți știi valoarea!”, a încheiat cunoscutul influencer moldovean.