Conferința de presă susținută marți seară de Nicușor Dan ar putea fi un indiciu că publicarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 se apropie. Jurnalistul Dan Andronic interpretează intervenția președintelui drept un posibil semnal înaintea prezentării documentului și susține că acesta ar conține informații importante despre Călin Georgescu.

Dan Andronic a apreciat prestația președintelui, descriindu-l drept un lider calm, coerent și capabil să învețe rapid. Jurnalistul a făcut și o comparație cu fostul președinte Klaus Iohannis, despre care afirmă că a avut nevoie de doi ani pentru a ajunge la acest nivel.

„Am văzut un Nicușor Dan calm, explicativ, coerent. Așa cum am anticipat, este un președinte care învață rapid. La Iohannis a durat doi ani. La el sub un an. Cam asta e diferența. Eu cred că această conferință de presă pregătește lansarea pe piață a raportului despre anularea alegerilor. Din informațiile mele va fi devastator la adresa lui Călin Georgescu”, a afirmat jurnalistul.

Dan Andronic consideră că publicarea raportului va genera reacții puternice din partea susținătorilor lui Călin Georgescu.

„De aceea este de așteptat un val de ură lansat dinspre fanii lui Călin Georgescu, mai ales dinspre cei care se adapă din popularitatea acestuia”, a mai transmis jurnalistul.

Președintele a explicat că, înainte de izbucnirea crizei politice, purtase discuții cu instituțiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri și influența Rusiei. Demersurile au fost însă întrerupte ulterior.

„În momentul în care a intervenit criza politică m-am oprit din toate discuţiile cu instituţiile implicate în elaborarea raportului despre alegeri şi despre influenţa rusă, pot să vă spun că existau mai multe informaţii interesante despre parcursul domniei sale şi care nu sunt în momentul ăsta în spaţiul public şi ele poate vor fi raportul acela”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă poate oferi câteva indicii despre acest raport, șeful statului a răspuns: „Nu, să aşteptăm raportul”.

Președintele a evitat să avanseze un nou termen pentru finalizarea documentului, după ce calendarul anunțat anterior nu a fost respectat.

În aceeași conferință de presă, Nicușor Dan a explicat și motivele pentru care AUR nu a fost inclus în formula de guvernare. Președintele a susținut că intrarea formațiunii la putere ar fi putut avea consecințe asupra stabilității economice și politice a României.

„AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară”, a afirmat șeful statului.

Acesta a invocat percepția piețelor financiare asupra partidului, lipsa unui plan economic sustenabil și riscul creșterii dobânzilor la care statul român se împrumută.

Nicușor Dan a făcut distincție între simpatizanții AUR și conducerea formațiunii, afirmând că înțelege nemulțumirile celor care susțin partidul. În opinia sa, însă, o formațiune care își dorește să guverneze trebuie să ofere garanții de stabilitate și predictibilitate.

Președintele a criticat și pozițiile AUR în materie de politică externă și securitate, amintind voturile împotriva prezenței trupelor americane în România și a legii privind doborârea dronelor.

Un alt punct sensibil invocat de Nicușor Dan a fost susținerea acordată de AUR lui Călin Georgescu, în contextul declarațiilor acestuia despre scutul de la Deveselu și baza militară de la Kogălniceanu.

„Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau care îl susține pe Georgescu care a zis că Baza Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia?”, a afirmat Nicușor Dan.