Dan Alexa, actualul antrenor al formației Poli Timișoara, a adus în discuție momentele-cheie din cariera sa în care a fost la un pas să semneze cu FCSB. Deși a scris istorie la rivalele Dinamo și Rapid, tehnicianul în vârstă de 46 de ani a recunoscut că a purtat discuții concrete cu gruparea roș-albastră atât în perioada în care era jucător activ, cât și ulterior, când a îmbrăcat costumul de antrenor.

Primul episod s-a petrecut în anul 2006. Pe atunci, mijlocașul central evolua în Asia, la formația chineză Beijing Guoan, însă Gigi Becali a insistat masiv pentru transferul său în Superligă. Eforturile patronului au fost susținute și de Mihai Stoica, care a călătorit până în China pentru a-l convinge să se alăture echipei.

„Da, da, eram gata, gata. Îmi propusese cel mai mare salariu din campionat. Eram cel mai scump jucător în momentul ăla. M-a vrut Gigi Becali foarte mult. A venit și MM în China să vorbească cu mine. Doar că m-au întors cei de la Dinamo, domnul Badea, Gigi Nețoiu”, a declarat Dan Alexa, potrivit digisport.ro.

După trecerea anilor, scenariul s-a repetat, dar dintr-o altă perspectivă. La 13 ani distanță de la momentul ratat din China, tehnicianul a fost curtat din nou de patronul de la FCSB, de această dată pentru a prelua banca tehnică. Cei doi au purtat o rundă extinsă de negocieri la reședința finanțatorului din Pipera, însă unghiul de vedere diferit asupra meseriei a blocat o eventuală colaborare.

„Da. M-am întâlnit cu domnul Becali și am discutat la el, în Pipera. Chiar am vorbit vreo două-trei ore. Nu a fost să fie, însă. L-am cunoscut atunci și îl apreciez mult. Modul lui de viață, cum vede lucrurile, e foarte credincios și chiar a fost o discuție mișto. Mie mi-a plăcut foarte mult atunci”, a explicat fostul mijlocaș.

Pe lângă aspectele financiare sau discuțiile strategice, antrenorul a punctat că legătura sa strânsă cu suporterii giuleșteni reprezintă o barieră de neclintit în calea unei viitoare mutări la rivala din capitală. Respectul pentru oamenii care i-au fost alături în momente dificile cântărește enorm în deciziile sale profesionale.

„Acum, în cursul vieții se întâmplă situații care te fac să-ți revizuiești puțin comportamentul. Pe lângă asta, eu sunt foarte apreciat pe Giulești. Și de aici ar cădea direct varianta cu FCSB. Pentru că nu vreau să dezamăgesc niște oameni care au fost lângă mine în niște momente foarte grele. Deci lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere”, a adăugat el.

Un alt motiv esențial pentru care tehnicianul evită un angajament într-un club condus de un patron implicat direct la echipă ține de propria sa filozofie de management sportiv. Alexa susține cu tărie că vestiarul are nevoie de o singură voce autoritară incontestabilă, anume cea a tehnicianului de la margine.

„Apoi, într-adevăr, îmi este foarte greu să antrenez la un patron, și nu neapărat domnul Becali, la un patron care îți face schimbările și mai apare și în presă și spune lucrurile astea. Pentru că mă cunosc cum sunt.

Adică eu cred, și timpul a demonstrat-o, că cea mai mare autoritate într-un vestiar trebuie să o aibă antrenorul. Chiar dacă face greșeli de ordin tehnic, tactic, în alegerea primului 11, jucătorul trebuie să-l simtă șef cumva, pentru că așa merg lucrurile. Și șef nu ești doar când dai cu pumnul în masă. Șef te simte jucătorul și când știi fotbal, și când iei o decizie și ți-o asumi, și când deciziile îți aparțin”.