Dan Alexa a fost lovit de karma. Cum s-a dus peste Alex Bodi după ce a fost înșelat

Dan Alexa a explicat episodul în care a fost înșelat și prin prisma faptului că el la rândul lui a înșelat ba chiar și cu femei căsătorite. Cât privește situația cu Bodi, nu-l vede vinovat, dar nici prieten nu l-ar vrea.

Episodul în care Dan Alexa a fost înșelat a făcut înconjurul țării, ba chiar a ajuns și peste granițe. Fosta soție și Alex Bodi i-au cam dat bătăi de cap. Chiar și așa fotbalistul a înfruntat situația.

”Am fost la el acasă, dar nu am fost invitat. M-am dus eu. Din punctul meu de vedere, Bodi nu este vinovat 100%. Nu e prietenul meu, nu a fost. Știi că am problema asta, să nu fie apropiat de mine. Andrada e o femeie frumoasă. Nu am ce să zic. Nu poate deveni prietenul meu, e prea mult. Este exclus să fie prietenul meu”, a spus jucătorul.

Sportivul a mai spus că această situație face parte din viața reală. ”Nu e de judecat, dar nici nu-l pot pune la masă. Normal că știa că e soția mea, dar nu e prietenul meu. Nu e vinovat.

Asta e viața reală, dacă visezi altceva, ești nebun. Și eu am fost în partea cealaltă, adică invers. Asta e o realitate a vieții, se întâmplă zi de zi. Îți dau cazuri zeci, milioane, mai ales în vremurile astea. Dacă gândești că e așa, trebuie să fii nebun”, a explicat Dan Alexa.

Pe de altă parte, nici Alexa nu a fost cruce de închinat. ”Pe mine m-a ajutat să trec foarte repede peste. Pentru că de fapt, am trecut prin ele, dar de partea cealaltă. Înțeleg și femeia când se îndrăgostește, și relațiile, ce lipsește, astea le știm toți. Nicio relație nu s-a despărțit în cele în care eu am fost de partea cealaltă. Mi-au spus femeile că divorțează pentru mine, dar nu a divorțat niciuna”, a concluzionat el.