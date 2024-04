Monden Daiana Anghel distruge PRO TV-ul. Adevăratul motiv pentru care a renunțat la televiziune







Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat primul sezon Power Couple România, dar puțini știu că influencerița a lucrat o perioadă lungă de timp în televiziune.E a a trecut de la poziția de prezentatoare de știri în Deva, la rubrica de sport de la Antena 3.

Daiana Anghel, despre experiențele din televiziune

„Am fost în prima echipă. Și cu Antena 3 am pornit de la început, și cu SPORT.RO, la fel. Acolo a fost o poveste foarte faină. Cristina Cioran și Capatos au fost cei care mi-au pavat drumul către trustul PRO. Eram la Antena 3 deja de ceva timp, eram nemulțumită de niște situații repetitive din redacție și eu cu Cristina și cu Capatos ne vedeam în fiecare dimineață.

Pentru că ei aveau matinalul și terminau fix când aveam eu o pauză mai mare. Mâncam cu ei și abia ce se făcuse partea asta de cartier din Băneasa. Parțial mall-ul era deschis și după niște ani de ulei încins și mici, aveam altceva ce puteam să mâncăm în zonă. Eram la masă în mall, mă plângeam iarăși de ce mă plângeam eu. Cu un an înainte fusesem sunată de Pro TV, de la știri, am fost să dau probă, doar că în secunda doi s-a aflat în Antenă că am fost chemată la probă”, a spus aceasta.

A fost căutată de Antena 1 și de PRO TV

Daiana a povestit că a fost sunată și de șefii de la Antena 1, dar și de cei de la PRO TV și că i-a fost greu să aleagă.

„În secunda în care s-a aflat, s-au închis toate ușile. mă sunaseră pentru știri. Cristina zice «am aflat că se deschide un post nou, care este fix pe sport, îl sun acum pe Costi Mocanu». Eu trebuia, în momentul ăla, să dau o probă și pentru Antena 1, pentru sport. Doar că planurile directorului de la vremea respectivă erau puțin diferite și ca să se acopere a cerut probă.

M-am folosit de treaba aia și am zis «caseta pe care o să o folosim ca probă pentru Antena 1 o s-o trimit și la Pro TV», pentru că Adrian Sârbu trebuia să aprobe orice nouă angajare, în special când era vorba de oamenii care apăreau pe sticlă. A fost o probă impecabilă, proba vieții mele, am făcut copia, am trimis proba în Pro TV. După care știu că am plecat la un meci al celor de la AS Roma și în aceeași zi am primit două telefoane, și că am fost selectată pentru Antena, și că am fost selectată pentru Pro TV”, a povestit Daiana Anghel.

Soția lui Sorin Gonțea a explicat și de ce a plecat de la Sport.ro și de ce a încheiat orice fel de colaborare cu PRO TV. Aceasta a povestit că cei de la PRO TV o puneau să se îmbrace și să pozeze sexy și că n-a mai putut suporta. Ea a declarat că a avut o viață foarte grea la PRO TV și că a preferat să plece și să își schimbe cariera.

De ce a plecat de la PRO TV

„Cumva, îmi doream mai mult. Îi mai ziceam în redacție lui Costi că aș vrea să depășesc partea cu sportul. Nici în Pro TV nu am avut cea mai ușoară viață, acolo am dat de alte situații. Imaginea pe care încercau să mi-o creeze, nu cei din redacție, cât persoana responsabilă din departamentul de PR, nu era ceva ce eu îmi doream pentru mine și pentru viitorul meu, această „bimbo” de la sport care este super disponibilă și e cam tută ea, așa, este super accesibilă.

Nu era ceva ce îmi doream, nu am fost niciodată genul care să vrea să fie așa în atenția publicului și să-și facă așa imagine. Nu mă reprezintă, în primul rând, ca fire, ca fel de a fi, să mă duc să mă chiloțăresc prin ziare și pe la televizor. Nu mă mai simțeam confortabil, pentru mine televiziunea în momentul ăla nu mai era ce ar fi trebuit să fie. Am avut o ocazie foarte bună să mă retrag și nu am stat pe gânduri. Simt și când este cazul să marșez, simt și când este cazul să bat în retragere. Dacă stau să mă gândesc, în urmă, nu există nicio decizie la nivel profesional pe care să o regret și care să nu fi dus la ceva mai bun”, a mai explicat Daiana pentru Cancan.