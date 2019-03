Daea vrea să dea lovitura. S-a aflat totul. Unde va fi ministrul în următoarele zile. News alert

În perioada 19 – 22 martie 2019 se desfășoară la Doha (Qatar), ce de-a 7-a ediție a expoziţiei de agricultură, irigaţii, piscicultură, mediu, echipamente agricole moderne şi tehnologie, organizată de Ministerul Municipalităţii şi Mediului din Statul Qatar – AGRITEQ 2019. La acest eveniment România va fi reprezentată de un număr de 14 companii din sectorul agricol şi agroalimentar.





„Această expoziție vizează deschiderea de noi orizonturi pentru schimburile comerciale și schimbul de experiență între țările participante, ținând cont că la acest eveniment vor participa firme locale și internaționale specializate în domeniul agricol, al irigațiilor, fondului piscicol, mediului, diferitelor echipamente și tehnologii în acest domeniu”, se arată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurarle.

Expoziţia este organizată pe secţiunile: Veteq – 640 mp (biotehnologie, medicamente veterinare, pesticide, incubatoare, vaccinuri, laboratoare etc), Foodteq – 5.500 mp (echipamente conservare, ambalare, produse din carne, produse lactate, ambalaje alimentare, produse organice, aditivi alimentari, produse piscicole etc) şi Enviroteq – 756 mp (chimicale tratare apă, deşeuri organice, pompe puţuri, panouri solare, ambalaje păstrare lichide etc).

AGRITEQ se va desfăşura în 5 săli, pe o suprafaţă de 29.035 mp, cu 33% mai mare decât la ediţia din 2018, alături de ţara gazdă urmând a expune firme din 41 de ţări faţă de 38, în anul precedent.

La Expoziţia de la Doha România va fi reprezentată de 14 operatori economici din sectorul agricol şi agroalimentar, care vor expune produse agroalimentare româneşti (carne şi produse din carne de oaie, curcan, pui, produse lactate, mălai, griş, fructe proaspete şi congelate, conserve legume şi fructe: sucuri, zacuscă, sosuri, dulceţuri, compoturi), ceaiuri, tincturi, suplimente alimentare, apă minerală, etc, având alocaţi 252 mp, în regim de gratuitate, de către organizator.

La această ediţie a AGRITEQ, va fi prezent şi Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alături de directorul general al Direcţiei Generale Politici în Industrie Alimentară şi Comerţ, Amelia Elena Rus, şi directorul general adjunct al Direcţiei generale Politici Agricole, Mihai Neagu.

Qatar face parte din Consiliul de Cooperare al Golfului, organizaţie regională care mai integrează Regatul Arabiei Saudite, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Regatul Bahrain, Sultanatul Oman şi Qatar.

