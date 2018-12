Dacian Cioloș își neagă trecutul și spune că a fost forțat să fie ministru

Fostul premier tehnocrat, Dacian Cioloș, a reacționat, după trei săptămâni, la informațiile publicate de Gazeta de Cluj potrivit cărora, imediat după 1990, ar fi îmbrățișat doctrina naționalistextremistă, ca vicepreședinte al Junimii Vatra Românească și apoi președinte al organizației de tineret a PUNR.





Într-un lung interviu acordat Press One, Dacian Cioloș susține că nu a fost niciodată membru al vreunui partid și că documentele publicate, pe care apare semnătura lui, ar fi fost falsificate.

„Nu știu ce e cu acel document. Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizație niciodată”, a declarat Cioloș. El recunoaște că în Junimea Vatra Românească a fost membru, „așa cum au fost mulți studenți”.

Dacian Cioloș nu-și mai amintește dacă a votat în 1990, dar că pentru a vota la alegerile locale mergea mereu la Zalău, oriunde s-ar fi aflat pentru a vota cu liberalii.

Fostul premier își amintește că nici măcar funcții nu voia să accepte, însă a acceptat portofoliul Agriculturii deoarece l-a forțat premierul de atunci, Călin Popescu Tăriceanu, care l-ar fi ținut trei ore în birou să îl convingă.

Recent, el a aderat la un nou partid, Plus, și spune că ia în calcul să deschidă lista pentru alegerile europarlamentare din mai.

