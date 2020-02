Noul model cu propulsie exclusiv electrică va fi pus pe picioare în viitorul apropiat. Primul autoturism electric Dacia se va numi Dacia Urban City car și va fi lansat în intervalul 2021-2022.

Până la anunțul făcut astăzi de compania franceză, se credea că modelul electric Renault K-ZE va fi adus în Europa sub sigla Dacia. Renault K-ZE se vinde, de exemplu, în China cu circa 8.200 de euro. Are un moto electric de 44 de cai-putere și are o autonomie în ciclu NEDC de 250 de kilometri.

„Dacia va prelua tot ce oferă Renault la capitolul electrificare, pentru că vom fi nevoiţi să electrificăm acest brand, indiferent dacă vorbim de maşini full-electrice sau de hibrizi. Principalul argument de achiziţie pentru modelele Dacia este raportul calitate-preţ, iar o parte din această filosofie este faptul că Dacia preia tehnologia disponibilă în gama Renault, dar cu o mică întârziere. În final, toate mărcile trebuie să treacă la electrificare, pentru că e un trend inerent. Cred că în doi sau trei ani vom electrifica Dacia”, a spus Philippe Buros, directorul Renault Europa, într-un interviu pentru Automotive News.

