Dacia, Coca Cola şi Romexpo marii premianţi ai Galei Topulului Naţional al Firmelor 2018

Camera de Comerţ şi Industrie a României a premiat săptămâna trecută, în cadrul evenimentului „Gala Topul Naţional al Firmelor 2018” (TNF), cele mai bune rezultate financiare obţinute de companiile din România, în ultimul an.





Evenimentul de recunoaştere a meritelor celor mai importanţi jucători din mediul antreprenorial românesc a adunat oaspeţi de vază precum Klaus Iohannis, preşedintele României, Hans Klemm, ambasador al S.U.A în România şi ambasadorul Republicii Turcia în România, Osman Koray Ertaş. Pe primul loc în topul realizat de Camera de Comerţ s-au clasat com paniile Automobile Dacia, Coca-Cola HBC, România Rifil (producător de fibre de lână şi bumbac), Romexpo (cel mai mare centru expoziţional din ţară) şi Apulum (producător de articole de porţelan). Acestea au primit astfel premiul pentru „excelenţă în afaceri.

Pune în lumină dezvoltarea economiei României

Evoluţia Topului Naţional al Firmelor pune în lumină dezvoltarea economică a României din ultimii 25 de ani. Dacă la primul top realizat de Camera de Comerţ şi Industrie, cel din 1994, pe primele 15 locuri se regăseau 759 de companii, acum, în clasamentul TNF 2018, pe primele 10 poziţii se regăsesc 12.472 companii. Astfel, în 25 de ani, numărul firmelor premiate la TNF a crescut de mai bine de 16 ori.

„Cifrele în general vorbesc de la sine. Dacă la ediţia din ’94, care se referea la anul financiar ’93, vorbeam de un PIB al României de 22.6 miliarde de dolari, iată-ne în 2018, pe lângă membrii Uniunii Europene, pe lângă membrii NATO, în parteneriat strategic cu SUA, iată-ne că ne găsim la un PIB de 212 miliarde de dolari. Doamnelor si domnilor, Camera de comerţ este singura entitate abilitată să organizeze un astfel de top (...) Vorbim dacă vreţi de o muncă care a fost dublată de formule matematice, de parametrii luaţi în considerare. Topul organizat nu scoate în evidenţă vedete de talk show, de showbiz. Noi ne adresăm persoanelor juridice române indiferente de forma de capital (...) Îmi aduc aminte că în ’94, printr-o săracă bază de date de 1000 de societăţi, pe primele 15 locuri s-au calificat 759 de societăţi comerciale. Iată-ne în 2018, când vorbim de o bază de date de 688.016 societăţi comerciale şi de primele 10 locuri ocupate de 12.472 de societăţi comerciale (...) Cred că trebuie sa intrăm în etapa următoare, cred că trebuie să invăţăm de la faptul că Eurostat ne-a plasat cam pe ultimul loc la capitolul inovare-cercetare.Trebuie să trecem la performanţă, care nu poate să o dea decât inovarea şi cercetarea. Vă mulţumesc pentru rezistenţă si tenacitate, pentru faptul că existaţi. Vreau să vă asigur că o să fim lângă dumneavoastră, în special pentru internaţionalizarea businessului românesc, să încercăm să ieşim din captivitatea economiei europene”, a declarat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, Mihai Daraban.

La realizarea clasamentului au fost analizate 688.016 de bilanţuri financiar-contabile

Pe lângă acestea, Mihai Daraban a comunicat că în topul din acest an sunt 12.472 de agenţi economici clasaţi pe primele zece locuri din totalul celor 688.016 companii care au depus bilanţul la organele fiscale până la data de 31 iulie 2018. Aceste 12.472 de companii, care reprezintă 1,81% din totalul firmelor care au depus bilanţul până la data analizată, rea lizează o cifră de afaceri de 165 de miliarde de euro, adică 61% din cifra de afaceri to tală din economie. „Faptul că puţin peste 12.000 de com pa nii realizează aproape două tre imi din busi nessul din România arată cât de polarizată este economia locală”, a mai spus Mihai Daraban în cadrul evenimentului. În acest sens, firmele cu cele mai bune rezultate îşi desfăşoară activitatea în domenii precum: 4.381 de companii în industrie, 3.478 în servicii, 2.627 în comerţ, 307 în turism, 460 în cercetare-dezvoltare şi high-tech, 633 în agricultură, silvicultură şi pescuit şi 586 în construcţii. Cele 12.472 companii însumează aproape 165 miliarde euro cifră de afaceri, un profit din exploatare de circa 13,9 miliarde euro şi 1.380.304 de salariaţi.

