24 iulie

Dacă se întâmplă ceva, ia atitudine, acționeaza, nu sta ca un zombi! Pluto, sau Pluton? HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 24 iulie s-au născut Simon Bolivar, Amelia Earhart, Alexandre Dumas-tatăl, Mireille Mathieu, Jennifer Lopez, Traian Lalescu, Vasile Dâba.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ermoghen şi Hristina.

Până pe 6 august nimic important în calendarul fix creştin, nimic cu roşu. Dar sunt unele repere importante. O să discutăm la timpul lor.

Şi în „Kalendar”, chiar dacă astăzi nu este nimic, nu înseamnă că peste vreo două zile Lupul Şchiop nu iese din nou din pădure, cu ceata lui de şase, ba nu, nouă Lupi de Foc şi… dar fiecare lucru la timpul lui!

„Evenimentul Zilei” din 24 iulie 1933 a fost declaraţia, propoziţia rostită de Preşedintele Franklin D. Roosevelt, în legătură cu „First New Deal”, ieşirea din criza economică: „Democraţia fără un trai decent este un banc prost.”

Se pare că mulţi, foarte mulţi români trăiesc, zi de zi, într-un „banc prost”.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să revenim la subiectul meu preferat: astrologia! Am multe să vă spun, dar ştiţi voi, mâine este o altă zi! Să o luăm metodic.

Planeta pitică Pluton a fost vedetă zilele acestea pe Dimineața Astrologilor. Sonda spaţială New Horizons, care era gata-gata să-l rateze pe Pluton, în iulie 2017, a transmis imagini senzaţionale şi date de nepreţuit. Ştiţi toate acestea, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aţi fost informaţi de multimedia.

Ceea ce nu ştiţi este că după cum raporta astronomul și astrologul, reprezentantul Canadei, datele au lăsat pe unii „astrologi” şi „astroloage” expuşi propriei lor prostii. Dar cine îşi mai aminteşte de prognozele în care Pluton şi Charon jucau un rol important, erau de vină pentru multe lucruri! Norocul acestor impostori este faptul că nimeni nu îi ia în serios, nu verifică spusele lor. Nimeni, în afară de Academia Sirius. Cei de acolo, împreună cu voluntari de pe tot globul monitorizează aproape toate emisiunile astrologice multimedia, netul şi ziarele. Faptul că din România au ales să ia legătura doar cu regretatul doctor în astronomie și matematică, Irina Predeanu, reputată astroloagă, şi cu încă o persoană, este edificator. În România sunt doar doi astrologi. Ba, a rămas unul singur!

O să revin asupra problemei planetelor colective: Neptun, Uranus, Pluton. Este important, pentru astrologie. Poate că nu se ştiu unele lucruri de interpretare şi practică astrologică, să dăm această scuză, a ignoranţei.

Din ce în ce mai des se foloseşte forma Pluto în defavoarea Pluton.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, când este vorba de astronomie, în limba română, fac apel la memoria distinsului şi elegantului dr. Harald Alexandrescu, regretatul meu prieten.

Iată ce spune el în articolul „Pluto sau Pluton” aflat pe situl „Observatorului Astronomic Amiral Urseanu”:

“Iata si un alt „Act de botez”. Ce reprezinta denumirile planetelor din Sistemul nostru Solar? Eroi ai mitologiei grecesti. Venus, Jupiter, Marte, toate aceste personaje ale antichitatii au parasit legendarul Olimp si s-au instalat printre planete. Iar descoperirile ulterioare au respectat aceasta traditie: inca din anul 1781, planeta Uranus, iar in 1846, planeta Neptun.

In anul 1930, astronomul american Clyde Tombaugh descopera ceea ce pe atunci se credea a fi a noua planetă, iar acum se stie ca este cel mai important obiect al centurii Kuiper. Iar Clyde Tombaugh o boteaza Pluto, asa cum a devenit in terminologia anglo-saxona denumirea personajului antichitatii, Pluton.

Deci, noi românii, cum trebuie sa-i spunem, Pluto sau Pluton? Normal, Pluton, caci asa a fost preluat respectivul nume din mitologie, şi nu este vorba de caţelul din filmele de desene animate ale lui Walt Disney.

Dovada, si sistemul adoptat in Franta (vezi revista “Ciel et Espace”), si denumirea aparuta in literatura romina de specialitate (Vasile Ursache, „Universul”, vol. 1, pag. 243).

Aceeasi denumire apare si in manualul de astronomie de liceu, atit la la capitolu 6, paragraful 6, cit si la capitolul 9. De ce in Anuarul Astronomic (cel român) apare denumirea de Pluto, in loc de Pluton?”

Bună întrebare! De ce acum apare în multimedia, în ziare etc numai denumirea Pluto?

Este vorba de idiocraţie. Trăim în ea. Oamenii nu ştiu şi atunci preiau o denumire străină, sau inventează. Problema denumirea planetei Pluton este o problemă inofensivă, minoră, de râs până la urmă! De câte ori aud sau citesc Pluto, îmi amintesc de căţelul portocaliu al lui Mickey Mouse şi mă umflă râsul!

Dar văd cu teroare adevărată cum prostia şi reaua credinţă cuceresc zi de zi viaţa noastră, economia, politicul, justiţia, relaţiile dintre oameni, totul… Idiocraţia și nesimțirea s-au instalat în România şi nimic nu le mai poate învinge. Prostia este singurul lucru indestructibil şi permanent!

V-am spus toate acestea ca să vă spun că există speranță. Daca cineva dă un exemplu, sparge ghiața, cum se spune, face ceva bun, se gasesc mai mulți care să-l urmeze și să facă încă un lucru bun!

Iată un exemplu, a fost ieri în mai multe ziare din State. New York a fost în noaptea de luni către marți teatrul unei furtuni îngrozitoare cu averse de ploie, torente care nu se mai sfârșeau și au inundat străzile.

Cartierul Queens. Mai multe străzi și bulevarde sunt inundate și nu se poate circula. Pe Long Island Expressway lângă Francis Lewis Boulevard, o mașină se oprește și din ea coboară o femeie în ținută ”office”. Ce face, vedeți în fotografia din titlu, este neclară din cauza condițiilor extreme. Femeia, pe nume Daphne Youree, se apucă se curețe canalul de evacuare a apei, cu un con de plastic de semnalizare. Trece un minut, opresc alte masini. Mai mulți bărbați și încă o femeie, unii cu lopeți din portbagaj, sau cu leviere, încep să curețe grătarele de evacuare a apei. Într-o jumătate de oră apa a fost evacuată, oamenii uzi, dar fericiți, au chiuit americănește și au putut să se ducă pe la casele lor.

”If you see something, do something!” Așa și-a început Daphne relatarea întâmplării pe Twitter. Raspunsul din partea Municipalității a venit imediat prin purtătorul de cuvânt Corey Johnson: “Thanks Daphne, for being a Good Samaritan and great New Yorker!”

Youree Daphne a devenit o eroină pe Twitter, dar cel mai prețuit mesaj a fost cel al unei fetițe de 12 ani: ”Dacă se întâmplă ceva, luați atitudine, acționați, nu mai stați ca niște zombi cu ochii în smarturi!”

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, ca să ai inițiativă, trebuie să te simți un om liber, care pune problemele orașului, ale țarii, ca făcând parte din agenda lui, se implică, ia atitudine, acționează. Acest fel de comportament nu este încurajat într-o colonie, de aceea vedeți în România turmele de nesimțiți cu ochii în smarturi, și din ce în ce mai mulți musulmani obraznici.

Treziți-vă, luați atitudine, acționați, nimeni nu o să vă curețe canalele sociale și politice, ca să se evacueze murdăria umană!

Un corespondent din Republică, din Bălți îmi scrie că de când tot scriu, de nouă ani, în fiecare zi, în fiecare zi, că ”mâine o să fie o nouă zi” s-au inspirat și alții și iată că a apărut un serial cu numele ”Mâine este o nouă zi!” Așa că, în definitiv, mâine este o ALTĂ zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Eşti obosit. Odihneşte-te mai mult. Pierzi energie, din cauza vremii capricioase. Supravegheaza-ţi sănătatea şi în special alimentaţia: mâncare naturală, fructe, miere şi ceaiuri din produse româneşti! Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine. Nu te grăbi, nu fii rapid cum obişnuieşti şi când trebuie, dar şi când nu trebuie! Pune-ti problemele personale intr-o prioritate si ordine fireasca şi planifica astfel lucrurile incat sa-ti satisfaca filozofia ta despre viata.

TAUR Evită astăzi avocaţii, procurorii şi judecătorii… şi orice lucru, vorbă, faptă, sau gest care pot avea o implicaţie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudenţei. E mai bine… Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada zilei de astăzi. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sentimente. Emoţii, dragoste, sex… În altă ordine de idei, stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ!

GEMENI Ai probleme financiare de rezolvat, la serviciu sau în vacanţă. Abordarea sistematica a situatiei iţi furnizează datele necesare rezolvării ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror! Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Cel mai bine ar fi să fii plecat în călătorie. Cu certitudine ai de facut un drum, dacă nu astăzi, atunci zilele următoare, poate în weekend!

RAC Prietenii te ajuta chiar fără să-i baţi la cap, totul merge spre bine! În ceea ce priveşte lupta amoroasă pe care o susţii, poţi să părăseşti fortificaţiile tale şi să provoci o clarificare. Astăzi, ziua de care vorbim, te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Ziua este uşor nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi mai favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată!

LEU Astăzi te împrumuţi de la vecina Fecioară: te obsedează detaliile, amănuntele. Intrigile ţesute de tine încep să dea roade. Nu că te-ai pricepe în mod deosebit, dar astăzi ai noroc! Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şefii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată, de la periuţa de dinţi la submarin atomic, după voinţă şi putinţă!

FECIOARĂ Nu te aşteptai la ceea ce se întâmplă astăzi, sau ce veste primeşti! Mirarea ta este justificată, dar arată şi un pic de naivitate. Fii iscusit, fă-ţi mereu un plan „B”, o soluţie de rezervă! Astăzi, mai ales dimineaţa, trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului tău. În general, pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile, asezonată cu veşti mai picante – şi de aceea va trece repede!

BALANŢĂ Eşti surprins neplăcut de câte piedici ţi se pun. Nimeni nu vrea să te ajute, promisiunile făcute nu sunt respectate. Te-ai băgat într-o fundătură, dar stelele spun să mai ai răbdare. Bea apă suficientă! Adică cât îţi trebuie, nu te limita la cei doi litri din reclame. Atâta vor să-ţi vândă! Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. Totuşi, un aspect te zgârie şi nu-ţi dă pace. E prea linişte! O fi liniştea dinaintea furtunii?

SCORPION Ai nevoie de încurajări, de aplauze la scenă deschisă, ca să poţi să avansezi în proiectul dificil de care te-ai apucat. Latura ta teatrală este cea care te motivează în această perioadă. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună, mai pe seară! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi. Din genul care te bâzie mereu, te obsedează, dar amâni mereu rezolvarea lor, tocmai pentru că sunt minore.

SĂGETĂTOR E una din zilele acelea când râzi tot timpul fără motiv, veselia te face să râzi şi râzi mereu şi de orice, ba chiar hohoteşti şi când trebuie şi când nu trebuie! Căldura, sau o veste bună? Schimbarea este necesară şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire. O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem în ultima perioadă. Este timpul schimbării! A schimbării echilibrate, raţionale! Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială. Râsul face bine!

CAPRICORN Pentru tine Confucius zice: e prea cald ca să faci ceva bine! Bun, nu zice înţeleptul chinez, dar este un adevăr-adevărat. Stai la umbră, la propriu şi figurat şi aşteaptă să treacă ziua! O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, câteva zile, cât ţine opoziţia lui Pluton din zodie cu conjuncţia Marte-Jupiter.

VĂRSĂTOR Azi eşti un hopa-mitică perfect. Încasezi lovituri, dar nu cedezi! Momente de fior şi râs, o tragi-comedie fără sens, care se datoreşte felului original în care amesteci relaţiile de amor. O zi în care te concentrezi mai greu. Gândul îţi e la petreceri şi frivolităţi. Îţi aminteşti, sau te pregăteşti de vacanţă. Dar trebuie să câştigi bani, aşa că lasă distracţia pe seară! Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea Poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Foloseşte acest armistiţiu cu timpul ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine!

PEŞTI Într-o afacere nouă, fie că este vorba de amor de vacanţă, fie de bani şi negustorie, trebuie sa porneşti de la premiza că nu ai nimic de pierdut, ci numai de câştigat. Depinde ce şi cât! Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine! Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare de soi, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta… Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună! Depinde doar de tine.

Te-ar putea interesa și: