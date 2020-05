PIB-ul Romaniei va scadea, inflatia va atinge 2,5%, iar somajul 6,5%. Socul resimtit de economia UE este simetric, pentru ca pandemia a afectat toate statele membre. Astfel, redresarea economiei in fiecare dintre state va depinde de doua lucruri: evolutia virusului in tara respectiva si capacitatea de reactie a statului prin politici de stabilizare.

Sintagme precum „La vie en rose”, „La dolce vita” si „Romania” nu mai au de mult ce sa caute in aceeasi propozitie. Scenariul unei Romanii infloritoare exista doar in capul idealistilor, visatorilor si al… videochatistelor! Internetul abunda de reclame la videochat cu sume care mai de care mai mari, in ceea ce priveste castigurile unor videochatiste din Romania. Reale sau nu, ele cu siguranta atrag atentia oricui isi doreste sa castige mai multi bani. Studiourile de videochat din Bucuresti si-au triplat incasarile, odata cu pandemia de Covid19, asa ca, cel putin pentru ei, La vie chiar este… en rose!

Inceputul videochatului in Romania

Inceputurile videochatului in Romania au avut loc prin anii 2000, cand au fost deschise primele studiouri. De atunci si pana acum, lucrurile s-au dezvolt si au luat proportii uriase, astfel ca in 2019 Romania a fost numita „Capitala Mondiala a Videochatului”. De ce? Pentru ca este un job legal si pentru ca Romania are, conform studiilor, cele mai frumoase femei din Europa. Totusi, nu frumusetea este cheia succesului, ne spune o videochatista, ci „cat esti de smart”. Si cat poti sa fii de smart? Raspunsul este: cam intr-atat de smart incat sa castigi 40.000$ in doua saptamani.

Cine este Oana Lovin si de ce a devenit virala pe internet

Prima zi de post-izolare a atras dupa sine si primul protest. In 15 Mai, cativa bucuresteni s-au adunat in fata sediului Guvernului pentru a protesta impotriva masurilor impuse de catre autoritati, vizavi de situatia actuala a Romaniei.

O tanara bucuresteanca a atras atentia presei pentru ca avea in mana un manunchi de sparanghel. Oana Lovin, caci acesta este numele ei, a devenit rapid cunoscuta in lumea internautilor, care au recunoscut-o ca fiind „un personaj cunoscut in mediul online din afara Romaniei”. De ce? Oana Lovin face videochat, pe unul dintre cunoscutele site-uri ale domeniului.

Internetul, ca de fiecare data, s-a impartit in doua tabere: pro si contra gestului sau. De aici si pana la „pro si contra omului Oana Lovin” nu a fost decat un pas. Astfel, Oana Lovin a devenit cunoscuta in toata Romania nu pentru ca a protestat si pentru ca si-a spus parerea in Piata Victoriei, ci pentru ca este o videochatista, iar „o videochatista a protestat”.

Daca Oana Lovin n-ar fi lucrat la un studio de videochat, ar mai fi interesat pe cineva parerea ei?

