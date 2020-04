Dr. Elisa Granato, care este microbiolog, face parte dintre voluntarii care au primit vaccinul experimental dezvoltat de Universitatea Oxford. Ea a fost injectată joia trecută, iar duminică au apărut zvonuri că a murit din cauza complicațiilor survenite în urma vaccinării.

Răspunsul ei a venit mai întâi pe Twitter: „Nimic nu se compară cu senzația pe care o ai când te trezești și citești un articol fake care anunță că ai murit… Mă simt bine, oameni buni”.

Și guvernul a dezmințit știrea și a făcut apel ca lumea să nu mai distribuie știri false.

Ulterior, Elisa Granato a distribuit și un clip video în care spune că este „foarte vie”, că bea un ceai și menționează chiar și data la care se filmează – duminică, 26 aprilie.

….and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa

— Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) April 26, 2020