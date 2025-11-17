Da! Este foarte posibil ca niște oameni să plătească bani pentru a putea ucide alți oameni

Nu știu dacă este absolut adevărat, va stabili justiția italiană. Știu doar ceea ce am aflat dintr-un film documentar realizat în 2022 de regizorului sloven Miran Zupanic și dintr-un articol publicat zilele trecute de prestigiosul The Guardian. Mai știu și că procurorii italieni au deschis o anchetă asupra unor fapte de acum 30 de ani. Fapte pe care le credeam că nu pot ține decât de mintea unui scenarist de filme de mâna a șaptea. Unele în care niște oameni plătesc sume uriașe pentru a li se organiza vânatori de oameni.

Procurorii din Milano investighează presupusul fenomen numit „turism al lunetiștilor” petrecut în timpul războiului din Bosnia. Potrivit The Guardian, grupuri de italieni bogați, dar și din alte țări europene, ar fi plătit soldați sârbi pentru a împușca locuitorii din Sarajevo în timpul asediului de patru ani al orașului Sarajevo, din anii `90 ai secolului trecut.

Între 1992 și 1996, mai mult de 10.000 de oameni au fost uciși în bombardamente și de focurile țintite ale lunetiștilor. S-a întâmplat după ce Bosnia și Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia. Lunetiștii au reprezentat cea mai mare teroare a vieții asediate din Sarajevo. Fără nicio noimă militară, la întâmplare, civili aflați în trecere pe străzi cădeau împușcați. Laolaltă, copii în drum spre școală, bătrâni ieșiți după ale lor, gospodine aflate la cumpărături și bărbați la întâmplare și-au găsit astfel sfârșitul.

Orașul Sarajevo este așezat într-o depresiune înconjurată de munți, ceea ce a făcut ca asedierea și atacarea acestuia să fie deosebit de ușoare. Imaginați-vă terenul unui stadion pe care se află oameni, vânați de pușcași postați în tribune. De aceea, bulevardul principal care traversează orașul, Mesa Selimovic, a fost poreclit „Aleea Lunetiștilor”. Devenise extrem de periculos, dar nu putea fi evitat, pentru că ducea spre aeroportul orașului. Tramvaiele și autobuzele aveau geamurile sparte de gloanțele care răpuneau călătorii, iar peste tot erau semne de avertizare privind lunetiștii.

Procuratura orașului Milano, a deschis o anchetă condusă de procurorul Alessandro Gobbi în vederea identificării și inculpării italienilor implicați, sub acuzația de omor voluntar agravat de cruzime. Aceștia, alături de alte grupuri de „turiști lunetiști”, germani, francezi și englezi, ar fi participat la masacru după ce au plătit sume mari de bani soldaților lui Radovan Karadzic. După achitarea unei taxe de 100.000 de dolari, ar fi fost transportați pe dealurile din jurul orașului Sarajevo, astfel încât să poată trage în populație de plăcere. Pentru a ucide copii, taxa ar fi fost ceva mai mare.

Ancheta a pornit de la o plângere legală depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi cu privire la acuzații, precum și de un raport trimis procurorilor de către fostul primar al orașului Sarajevo, Benjamina Karić. Gavazzeni a spus că a citit pentru prima dată articole despre presupușii turiști lunetiști în presa italiană din anii 1990, dar abia după ce a vizionat Sarajevo Safari, un documentar din 2022 al regizorului sloven Miran Zupanič, a început să investigheze mai amănunțit.

Jurnaliștii britanici au amintit în articolul publicat de tragica poveste relatată în filmul documentar „Romeo și Julieta la Sarajevo”. Este cel mai susceptibil caz de omor motivat de plăcerea de a ucide. Focurile unui lunetist au curmat viața lui Bosco Brkic și a iubitei sale Admira Ismic. Au fost uciși în 1993, în timp ce încercau să traverseze un pod, pentru a scăpa din asediu. Au murit îmbrățișați, iar trupurile lor au rămas în ținutul nimănui, între pozițiile bosniace și sârbe bosniace, timp de șapte zile. Fotografiile au fost publicate pe scară largă și au devenit un simbol al absurdului demonic de care este capabilă ființa umană.

Enzio Gavazenni a declarat că a identificat câțiva italieni despre care se presupune că ar fi fost implicați și care urmează să fie interogați de procurori. Nicola Brigida, avocata care l-a ajutat pe Enzo Gavazzeni să-și pregătească cazul, a declarat jurnaliștilor de la The Guardian: „Dovezile acumulate după o lungă anchetă sunt bine fundamentate și ar putea duce la o anchetă serioasă pentru identificarea vinovaților. Există, de asemenea, raportul fostului primar din Sarajevo.”

Știrea potrivit căreia procurorii italieni anchetează acest caz, unul în care oameni omoară oameni doar ca să se distreze, a făcut înconjurul planetei. Certitudinea că asemenea fapte s-au petrecut în realitate, nu va veni decât din rezultatele anchetei. Este posibil ca totul să fie adevărat? Istoria ne arată că este foarte posibil, și încă în stil mare. Este plină de asemenea atrocități. De la luptele gladiatorilor care cădeau răpuși în arenă în aplauzele spectatorilor și decapitările cu public în extaz, până la crimele în masă săvârșite în aprobarea unor popoare aflate în topurile civilizației și culturii, sunt doar câteva exemple.

Mai recent, câți români s-au cutremurat la auzul opiniei emisă de un lider politic, potrivit căreia niște oameni „ar trebui jupuiți în piața publică”? Ei bine, cine nu se cutremură în fața unui asemenea îndemn, cred că este în stare de orice atrocitate.