Social Cutremurele din Santorini. Care ar trebui să fie cea mai mare grijă a țării noastre. Explicațiile seiemologilor







Mai multe cutremure - cel mai puternic de magnitudinea 5,3 - au zguduit din nou Insula greacă Santorini şi insula vecină Amorgos, potrivit Institutului de Geodinamică al Observatorului din Atena, iar cel mai puternic seism s-a resimţit în capitala greacă, situată la aproximativ 200 de kilometri de epicentru.

Până acum, peste 12.800 de cutremure au fost înregistrate de la 26 ianuarie şi până la 8 februarie - în zona maritimă dintre cele două insule turistice ale arhipelagului Cicladelor, potrivit unui laborator de sismologie al Universităţii din Atena (EKPA).

Seismologul Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, dar și cercetător științific, a spus că acele cutremure n-au nicio legătură cu România și că singura grijă a țării noastre trebuie să fie Vrancea.

Mărmureanu, despre cutremurele din Santorini

„Nu vă îngrijorați, acele cutremure sunt locale, nu au nicio legătură cu România. Eu am fost în foarte multe locuri din lume, pentru studii, dar în Santorini nu am mers tocmai pentru că nu ne afectează direct, sub nicio formă, chiar dacă par oarecum aproape de noi. Acolo, în Santorini, este o poveste mai veche, de-a lungul vremii s-a tot înregistrat o activitate seismică frecventă.

Singura noastră grijă să fie Vrancea! Numai Vrancea zgâlțâie serios România, de aici au pornit cutremurele puternice, precum cel din 4 martie 1977, de peste 7 grade pe scara Richter. Cred însă că, potrivit calculelor, în următorii 5 ani, Vrancea va sta cuminte. Vor mai fi seisme în România, dar nu de intensitate foarte mare. Nici cutremurele din Turcia nu ne afectează, să nu se mai sperie românii. Unda seismică o virează, de la Istanbul, spre Africa de Nord, nu vine spre noi”, a spus seismologul.

Turiștii trebuie să fie foarte atenți

Gheorghe Mărmureanu a spus că turiștii români care vor să meargă în Santorini după ce insula va fi redeschisă trebuie să fie foarte precauți. Seismologul a declarat că există riscuri și că trebuie să asculte ghizii.

„Eu nu spun ca turiștii să mai meargă sau să nu meargă, în vacanțe, în Santorini, după ce insula va fi redeschisă turismului, însă trebuie să fie precauți. Să învețe cum să se protejeze, în caz de cutremure. Am înțeles însă că mereu au fost, de fapt, avertizați, de ghizi. Există riscuri”, a spus Mărmureanu pentru Click.

Foarte mulți locuitori au fugit din casele din Santorini, de teama unui cutremur devastator. Primarul din Santorini, Nikos Zorzos, a declarat însă că insula este pregătită pentru o activitate seismică care „poate dura mai multe săptămâni” și îi îndeamnă pe localnici să o abordeze „cu răbdare și calm”.

Când va veni un cutremur mare în România

Și în România au fost multe seisme în 2025. Cu toate acestea, seismologul a spus că un cutremur mare nu va fi prea curând în țara noastră.

„Nu vă speriați! Un cutremur mare, ca în 1802, de 7,9-8,2 grade pe scara Richter nu va fi prea curând. Unda sa de șoc s-a resimțit atunci și în Moscova, Sankt Petersburg, Insula Creta și Marea Egee. Noroc că a fost foarte adânc și că nu a produs pagube majore. Vor fi seisme mici și dese, asta e bine, astfel se evită un seism major”, a mai menționat Gheorghe Mărmureanu.

Cutremurele din Santorini. Informații la zi

Cel mai puternic cutremur a avut loc luni seara, la ora locală 22.15 (şi ora României), în mare, la sud de Insula Amorgos, şi la aproximativ 37 de kilometri nord-est de Santorini. o insulă vulcanică cunoscută în întreaga lume. Acest cutremur a fost sresimţit până la Atena, la peste 200 de kilometri de epicentru, însă nu a provocat nici pagube şi nici răniţi.

Două ore mai târziu, în aceeaşi zonă a Mării Egee s-a întegistrat un nou cutremur - de magnitudinea 5 -, urmat, zece minute mai târziu, de alte două cutremure de magnitudinea 4. Marţi, începând de la ora locală 7.00, alte cutremure au fost înregistrate, inclusiv unul de magnitudinea 4,4 la nord-est de Amorgos.

Un cutremur de magnitudinea 5,2 a avut loc săptămâna trecută, cel mai puternic de la începutul acestei activităţi seismice intense. Experţii, care se vor liniştitori, estimează că această secvenţă seismică - care a determinat 11.000 de persoane să evacueze Insula Santorini de la începutul lui februarie - ar mai pytea dura câteva săptămâni. Numai la 9 februarie s-au înregistrat 102 cutremure. ”Această secvenţă va continua. Va dura săptămâni pentru ca fenomentul să se oprească. Comunitatea locală trebuie să se adapteze, iar noi trebuie să luăm în calcul un scenariu în care toată luna februarie va decurge în condiţii similare”, avertizează profesorul de seismologie Kostas Papazachos, citat de postul public ERT.