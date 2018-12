UPDATE: Rectificare a INFP despre CUTREMURUL de DUMINICĂ DIMINEAȚĂ. Ce s-a întâmplat de fapt

Un nou cutremur a avut loc în județul Timiș. Seismul a avut o magnitudine de 3,7 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de doar 30 de kilometri.





UPDATE: Institutul Național pentru Fizica Pământului a anunțat, in cursul dimineatii, înregistrarea unui seism cu magnitudinea 3.7, in judetul Timis. Ulterior, institutia a anuntat ca s-au produs, de fapt, cinci cutremure in Serbia, dintre care patru la granita cu România.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 23/12/2018 la ora 08:56:04(ora Romaniei) s-a produs in Banat, judetul Timis un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe scara Richter, la adancimea de 30km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Deta(5km), Timișoara(41km), Buziaș(54km), Bocșa(57km), Oravița(65km).

Specialiștii de la Institutul pentru Fizica Pământului au făcut recent o simulare a modului în care s-ar propaga unda seismică, în ce zone ar putea exista cele mai multe victime şi unde se vor prăbuşi cele mai multe clădiri, în cazul unui cutremur de magnitudine mare.

„În cazul unui cutremur, noi avem rol de informare privind parametrii cutremurului în timp real. Practic, putem anunţa autorităţile cu 25 de secunde înainte de a veni unda puternică în Bucureşti, după aceea se primesc parametrii cutremurului, cum a fost şi cel din scenariu, de 7,5 grade la adâncimea de 140 de kilometri.

Noi putem estima care a fost distribuţia intensităţior în teritoriu, faţă de zona epicentrală, astfel încât, în funcţie de intensitate, putem estima pagubele la clădirile civile.

Zona Vrancea este cea mai afectată privind felul de percepţie al cutremururelor şi intensitatea la nivel de localităţi. După aceea se distribuie către Buzău, către nord.

Dacă seismul ar fi noaptea, toată populaţia s-ar găsi în clădirile rezidenţiale şi atunci numărul victimelor ar fi mult mai mare faţă de situaţia când cutremurul s-ar produce ziua şi toată lumea ar fi la serviciu. După cum ştiţi, şcolile sau instituţiile publice sunt construite la un nivel de intensitate ridicat faţă de clădirile rezidenţiale.

Pe partea de prevenţie, ar fi bine să se pună accentul privind cum ne comportăm la cutremur. Să nu ieşim din clădire când simţim cutremurul, să căutăm locul cel mai sigur din locuinţa noastră”, a precizat Corina Matlinschi, specialist la Institutul pentru Fizică a Pământului, la Antena 3.

