Din primele dezvăluiri făcute, se pare că relația din sânul familiei Roman a fost nu doar tensionată, ci dezastruoasă.

Catinca Roman a făcut confesiuni neașteptate despre relația cu fostul său tată vitreg, Petre Roman, dar și despre relația pe care o are în prezent cu sora ei vitregă Oana Roman.

„Eu cu Petre Roman nu am avut o legătură bună. Oricum, el are o fire dificilă, e greu să te înțelegi cu el. El nu vorbește nici cu fiica lui, Oana, ce să vorbească cu mine? Nu mai avem practic nici o legătură”, a declarat Catinca Roman.

Oana Roman a mărturisit public de nenumărate ori că fostul premier al României o bătea deseori în copilărie, fapt confirmat recent și de Catinca Roman.

„Așa e, pe Oana o mai atingea, la mine nu a avut însă curaj să ridice mâna. Ar fi fost culmea. În schimb, eu am avut dintotdeauna o relație foarte bună cu tatăl meu natural”, a povestit creatoarea de modă, în exclusivitate, pentru playtech.ro.

Catinca a mai precizat că nașterea fetei sale, Calina, în afara căsătoriei, a reprezentat un subiect de revoltă la acea vreme, social vorbind, dar și politic, pentru Petre Roman.

„A fost un șoc pentru ceilalți atunci că am decis să fac un copil în afara căsătoriei. Nu a fost ceva premeditat, a fost mai mult ceva negândit, care a avut repercusiuni. Acum e cool să faci un copil nemăritată, dar atunci s-a zis că Petre Roman a pierdut alegerile din cauza mea”, a spus Catinca Roman, în cadrul unei emisiuni TV.

Catina și Oana Roman nu au o relație apropiată

Catinca a mărturisit că nu nici acum nu are o relație bună cu sora ei, Oana Roman.

„Cu Oana n-am prea vorbit. Am evitat să merg la ei pentru că mama are probleme de sănătate și nu am vrut să ducem virusul dintr-o parte în alta”, a mai spus Catinca.

Catinca este mai apropiată de tatăl ei natural, cel de care s-a ocupat în această perioadă de pandemie. Mama ei este acum în grija surorii sale Oana Roman.

„În izolare, am stat singură, Calina, la fel, ne-am văzut de două ori, de la distanță. A fost cel mai greu moment. Eu îl am pe tata, care e în vârstă, are tratament de luat, i-am făcut cumpărături. La el am mers mai des”, a conchis aceasta.