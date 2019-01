CUTREMUR în televiziune. Se taie în carne vie. Rezilieri de contracte la început de an. O vedetă iubită de fani a fost dată afară

Odată cu începutul anului se modifică şi glilele de program la unele televiziuni. Unii prezentatori au încheiat contractele avute şi aşteaptă să fie redistribuiţi la noile emisiuni. Alţii au rămas pe dinafară. Aşa este şi cazul simpaticului Vladimir Drăghia care a fost pus pe liber.





Emisiunea „FanArena” unde a fost prezentator a fost preluată de Lili Sandu, potrivit cancan.ro „Ma bucur sa ma intorc pe micile ecrane si sunt o norocoasa ca fac parte din echipa Kanal D. a fost pentru mine o experienta extraordinara, iar ceea ce am trait acolo voi tine minte, cu siguranta, toata viata. Eu am fost si sunt fan si nu se putea un loc mai potrivit pentru mine, in care sa ma bucur de acest show fenomen. este locul unde, alaturi de invitatii mei, voi incerca sa aflu la cald tot felul de informatii legate de atletii celor doua echipe. Vom comenta situatiile ivite in concurs si ii vom cunoaste cat mai bine pe concurenti, prin intermediul apropiatilor lor, care vor veni alaturi de noi, in platou. Acest an este plin de suprize frumoase si sper sa fiti alaturi de mine pentru a le impartasi cu voi!’, a declarat Lili Sandu.

