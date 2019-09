Pe numele şefului SAS Iaşi, subcomisarul Costel Şchiopu, a fost depusă o reclamaţie, nesemnată, în care se menţionează că acesta îşi obligă subordonaţii să meargă la o anumită sală într-o anumită zi, primesc poze în care şeful lor este dezbrăcat pentru a le arăta „cum trebuie să arate un bărbat adevărat”, sunt verificaţi în ceea ce priveşte regimul alimentar.

„Deşi este cunoscut ca unul din cele mai unite colective din cadrul IPJ Iaşi, Serviciul pentru Acţiuni Speciale stă pe un butoi de pulbere, şi asta din cauza tensiunilor acumulate între şeful structurii şi majoritatea poliţiştilor din cadrul serviciului. Cine este acest şef? Subcomisar de poliţie Şchiopu Costel Gabriel. (…) Încă de la numirea ca şef în cadrul structurii acesta a venit cu un „aer” de superioritate susţinând că îşi va impune ideile sale cu privire la funcţionarea serviciului şi că vor fi schimbări în cadrul serviciului. (…) Domnul subcomisar a „descoperit” sportul la 40 de ani, acesta frecventând o sală de culturism din municipiul Iaşi care este administrată de un prieten de al acestuia, sala intens promovată în mediul online de şeful mascaţilor prin postări zilnice în care se fotografia în timpul antrenamentelor şi aducând mulţumiri administratorului sălii pentru „transformarea” sa. Acest lucru nu ar fi ridicat probleme până în momentul când şeful mascaţilor a început să le impună poliţiştilor să frecventeze această sală, în caz contrar, pe unii din poliţişti pe care îi considera mai puţin pregătiţi îi va muta în cadrul altor structuri. Nu se limita doar la a spune să ne pregătim sau să facem sport în timpul liber, a început să ameninţe şi să ne oblige să mergem la aceea sală. Dacă nu, vom fi mutaţi câte două luni la ţară”, se menţionează în scrisoarea fără semnatar.

Potrivit documentului, conflictul dintre şeful SAS şi subordonaţi a fost declanşat şi din cauza unui „comportament agresiv şi un limbaj trivial” folosit de acesta.

„Şi dacă asta n-ar fi fost suficient, totul a „explodat” în momentul când acesta le-a impus luptătorilor să-şi „măsoare forţele” punându-i să se bată între ei, în adevăratul sens al cuvântului, cine refuza urmând să fie mutat din cadrul serviciului, fapt ce a dus la nasuri sparte, ochi vineţi, coaste fisurate chiar şi fracturi într-un caz, conform spuselor poliţiştilor. Asta se poate dovedi şi pe filmarea cu lupta între cei doi, când un coleg se revoltă (…) A doua zi de stagiu am mers în (Grădina – n.r.) Botanică tot colectivul şi am alergat 15 km în 4 ore fără pauză şi când treceam pe lângă el ne făcea poze ca să le poată pune pe Facebook, dar au fost şterse de el după scandal…. Ţipa la noi (…) ne-am regrupat într-o poieniţă, făceam procedee de autoapărare, şi a adus un coleg de al nostru mai multe baxuri de apă. A zis intenţionat „lăsaţi apa acolo (…) nu bea nimeni”. Şi uite aşa am stat 4 ore jumate fără apă având apa lângă noi şi ne uitam la ea”, se spune în scrisoare.

