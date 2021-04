Costel Alexe a anunțat, miercuri dimineață, că marți a fost informat de DNA că are calitatea de inculpat.

„Sunt nevinovat și am convingerea că voi demonstra acest lucru în instanță, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași”, a comunicat Alexe. El va rămâne însă președintele CJ Iași.

Iohannis: „Este cazul ca PNL să reacționeze politic”

Marți, președintele Klaus Iohannis a declarat că este cazul ca PNL să „reacționeze politic” la problemele penale ale liderilor politici locali de la Iași, în caz contrar urmând să aibă o discuție cu ei. Reamintim că primarul de Iași, Mihai Chirica, a fost inculpat într-un dosar legat de concesionarea unui teren și este deja trimis în judecată pentru abuz în serviciu într-un alt dosar, iar președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, este acuzat că a primit mită 22 de tone de tablă.

Drept urmare, Alexe s-a autosuspendat din funcția deținută în PNL. El spune că a susținut lupta împotriva corupției, că a promovat integritatea în activitatea politică și că își va demonstra nevinovăția în justiție.

Rămâne președintele Consiliului Județean

„Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunoștință că, în dosarul care mă vizează, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar.

Sunt nevinovat și am convigerea că voi demonstra acest lucru în instanță, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași.

Partidul Național Liberal a susținut permanent lupta împotriva corupției prin toate măsurile pe care le-a luat nu doar de când este la guvernare, ci și când a fost partid în opoziție. Și eu personal am susținut lupta împotriva corupției, am promovat integritatea în activitatea mea politică și așa voi proceda și de acum înainte.

Am încredere că îmi voi demonstra nevinovăția în justiție, iar, până atunci, vreau să mă asigur că această nouă calitate pe care o am în dosar nu va afecta în niciun fel activitatea și imaginea filialei. Echipa PNL Iași este profesionistă, am muncit foarte mult să construim programul de guvernare și viziunea de dezvoltare a comunității și am reușit să obținem cele mai bune rezultate pentru PNL la ultimele cicluri electorale.

Sunt un om de echipă, dar consider că este cel mai corect ca toate implicațiile pe care le produce acest dosar să le gestionez la nivel personal.

Am încredere în colegii mei și știu că vor susține activitatea filialei și politicile liberale, astfel încât să păstreze pozitia PNL ca cea mai puternică formațiune politică județeană.

Voi continua activitatea de președinte al Consiliului Județean și voi demonstra împreună cu echipa pe care am format-o că putem implementa programul de guvernare pe care l-au votat ieșenii și că administrația liberală este un exponent al schimbării în bine.

Sunt încrezător că instanțele de judecată își vor face corect treaba, iar în final se va demonstra că sunt un om de bună credință”, a transmis Costel Alexe.

Costel Alexe este cercetat de procurorii DNA pentru că, în calitate de ministru al Mediului, ar fi primit mită 22 de tone de tablă (tablă cutată, țeavă pătrată, țeavă rectangulară și rulouri de tablă), în valoare de 103.000 lei, pentru alocarea către o fabrică de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

Referitor la cazul lui Costel Alexe, președintele Klaus Iohannis declarase încă din ianuarie că penalii nu au ce căuta în funcții publice. Costel Alexe a evitat un răspuns la comentariul președintelui, când a fost întrebat dacă se autosuspendă din funcție până la soluționarea dosarului deschis de DNA.