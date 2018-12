CUTREMUR la DNA! Ce s-a întâmplat cu „CREIERUL lui Kovesi”? Anunț de ULTIMĂ ORĂ

Judecatoarea Dana Titian, considerată a fi omul din spatele fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi pleacă de la Parchetul anticorupție.





Potrivit Lumea Justiției, informația a fost confirmată de persoane din interiorul DNA.

Judecatoarea Dana Titian, zisă și „creierul lui Kovesi” a formulat cerere de incetare a detasarii la DNA si reintoarcerea la Curtea de Apel Alba Iulia, acolo unde figureaza in schema de judecatori a Sectiei penale.

Pana sa ajunga la PICCJ in functia de consilier al lui Kovesi, Dana Titian a activat ca judecator in mod efectiv timp de un an, respectiv in perioada octombrie 2005 – octombrie 2006. S-a intors insa in instanta in 2012, pentru ca in 2013 sa vina din noua alaturi de Kovesi, de aceasta data la DNA.

Conform datelor CSM, Dana Titian are o vechime efectiva ca procuror de 10 ani si 10 luni, activand ca procuror din noiembrie 1997 pana in 2005, cand a fost numita in functia de judecator la Curtea de Apel Alba Iulia, scrie Luju.ro.

