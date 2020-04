Un seism cu magnitudinea 5,3 grade s-a produs sâmbătă în regiunea centrală a Californiei, Statele Unite. Informația a fost prezentată de Centrul Seismologic European-Mediteranean, citat de Reuters.

Cutremurul a avut epicentrul la o distanţă de 446 de kilometri nord de Los Angeles şi s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.2 in Central California 40 min ago pic.twitter.com/yXa3DDcqCr

— EMSC (@LastQuake) April 11, 2020