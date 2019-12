Apelul împotriva sentinței Judecătoriei Cluj Napoca, prin care medicul șef Adela Golea a fost condamnat la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare, pentru instigare la infracțiunea de abuz în serviciu, s-a judecat la Curtea de Apel Cluj.

Judecătorii au amânat pronunțarea pentru data de 6 decembrie 2019, pentru emiterea unei sentințe definitive.

În fața Curții de Apel Cluj, medicul s-a apărat și a spus că nu poate fi condamnat pentru că a dispus colegilor ei să nu mai recolteze probe de sânge de la șoferii bănuiți că au condus sub influența băuturilor alcoolice. Golea a susținut că a reorganizat secția UPU, supraaglomerată de numărul foarte mare de cazuri grave care se prezintă în fiecare zi. Mai mult, avocatul medicului șef a mai spus că nu există nicio lege, primară, care să oblige medicii de la UPU Cluj să recolteze probe biologice de la șoferii aduși de polițiștii rutieri, și că singura prevedere neclară, este trecută într-un ordin de ministru. ”Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei …, din dispoziția organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unități de asistență medicală autorizate sau în instituții medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică”.

Potrivit unei decizii a Curții Constituționale a a României, abuzul în serviciu se poate condamna doar atunci când a fost încălcată o prevedere stabilită de o lege, ori un ordin de ministru nu intră la acest capitol, de legislație primară.

Medic de elită condamnat

Condamnarea medicului șef al UPU SMURD Cluj, Adela Golea la un an și nouă luni de închisoare, cu suspendare, pentru abuz în serviciu, este privită de specialiștii în drept penal ca un un lucru ciudat. Un polițist de la Poliția Rutieră Cluj recunoaște că și alți medici și asistenți medicali, de la celelalte camere de gardă din Cluj, au refuzat să recolteze sânge, dar aceștia nu au fost trimiși în judecată.

Toată povestea a început în data de 22 octombrie 2016, când polițiștii au adus la UPU Cluj, un șofer suspectat că a condus sub influența băuturilor alcoolice. La momentul respectiv, susțin surse judiciare, polițistul s-a adresat direct asistentului medical B. T. pentru a recolta probele biologice, dar aceasta a refuzat, motivând că există un ordin dat de medicul șef UPU – SMURD, Adela Golea, prin care trebuia prioritizată acordarea asistenței medicale de urgență, către persoanele aflate în stare critică și nu șoferilor care conduceau băuți.

Și alte camere de gardă au refuzat să recolteze probe

Condamnarea medicului șef de la UPU SMURD Cluj, este una ciudată. Aceleași surse judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca susțin că la dosar există mai multe probe, declarații de martori, din care rezultă că și alte camere de gardă au refuzat să recolteze probele biologice.

De exemplu, agentul Dan Miron de la Poliția Rutieră Cluj a declarat că asistentul medical B. T. le-a dat un set de prelevare a mostrelor biologice, cu care să se ducă la alte camere de gardă de la celelalte șase spitale din Cluj Napoca. ”De la UPU Cluj ne-am deplasat prealabil la Medicală lll (n.n. Institutul de Gastroenterologie și mai apoi la Spitalul Militar. Nu mai țin bine ordinea în care am ajuns la cele două instituții … La Clinica Medicală lll am stat puțin. Știu că Pop Flaviu (un alt agent de la circulație) a discutat cu personalul de acolo, iar la Spitalul Militar, era o singură doamnă care a afirmat că nu a mai recoltat niciodată sânge și până la urmă a refuzat să recolteze. Nu cred sau nu mai știu dacă am fost și la Institutul de Medicină Legală Cluj, oricum era închis acolo”, a declarat agentul Dan Miron.

În ciuda acestei declarații și a altora din dosar, care demonstrează că și alți medici și assitenți medicali de alte spitale din Cluj Napoca, au refuzat să recolteze sânge de la șoferul suspect, procurorul de caz a deschis dosar penal și a trimis-o în judecată doar pe Adela Golea.

Polițiștii au urlat la noi și au vrut să ne legitimeze

Un alt medic renumit de la UPU SMURD Cluj este K.E. Potrivit surselor judiciare medicul a povestit cum polițistul s-a enervat cumplit și a început să urle și să amenințe. ”După ceva timp, polițistul s-a întors supărat și a țipat la mine și la asistenta șefă de tură și să îi dăm actele de identitate pentru a ne lua datele, afirmând că trebuie să întocmească procesele verbale. Eu nu aveam nicio treabă cu poliția rutieră și am refuzat să îi dăm actele de identitate … Eu am refuzat pentru că eram în timpul serviciului și mă ocupam de situația criticilor (UPU A), din timpul serviciului”, a declarat medicul K.E., la acel moment fiind resuscitat un pacient care suferise un infarct masiv, iar medicul care ar fi trebuit să îl salveze era ținut la povești de polițistul nervos.

Medicul a mai explicat că respectivul ordin, semnat de Adela Golea a fost dat după mai multe ședințe la care au participat toți medicii de urgențe din cadru UPU Cluj. ”Erau frecvent scandaluri provocate fie de șoferii aduși sub influența alcoolului, fie de către pacienții bolnavi, nemulțumiți de faptul că erau nevoiți să aștepte mai mult. Pacienții bolnavi vedeau că șoferii care nu erau bolnavi, erau serviți cu prioritate”, a mai spus medicul K.E.

Procurorul de serviciu audiat ca martor

În acest dosar, a fost audiat ca martor, procurorul Mircea Șendroni, de la Parchetul Cluj Napoca, de serviciu în noaptea de 22/23 octombrie 2016.

Magistratul susține în declarația sa, faptul că UPU Cluj nu era obligat de vreo lege să recolteze probe dar dacă polițistul a mers la UPU Cluj, atunci acolo trebuiau să recolteze probele biologice. Referindu-se la personalul medical din celelalte camere de gardă, procurorul Șendroni susține că aceștia erau obligați să recolteze dacă aveau trusele medicale de recoltare.

Procurorul Șendroni a mai adăugat că celorlalți medici și asistenți medicali de la camerele de gardă de la Clinica Medical lll și Spitalul Militar, nu le-au fost întocmite dosare penale pentru refuz de recoltare, pe motiv că nu aveau truse de recoltare, declarația ce contravine flagrant cu depoziția agentului de poliție Dan Vasile Miron, care a declarat că a primit de la UPU Cluj un astfel de set și că recoltarea de probe a fost refuzată ulterior de celelalte camere de gardă.

