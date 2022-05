Curtea de Apel Cluj a majorat pedeapsa în cazul lui Alexandru Boc, nepotul primarului Emil Boc. A amenințat cu moartea un judecător

Curtea de Apel Cluj a revenit asupra sentinței primite de Alexandru Boc, nepotu primarului Municipiului Cluj Napoca. Acesta a lansat amenințări cu moartea la adresa judecătorul Alexandru Tiliciu, însă a primit doar șase luni de închisoare. Pedeapsa a fost privită mai mult ca o mustrare, așa că judecătorii au revenit asupra ei și au prelungit-o la un an de închisoare.

Alexandru Boc a lucrat la Regia Autonomă de Termoficare (RAT), în 2006. Acesta ar fi primit la acea vreme un salariu mult mai mare decât a altor angajați, ba mai mult, a fost și premiat. Acesta beneficii au atras acuzații dure asupra lui Emil Boc. Sindicaliștii susțin că la mijloc ar fi vorba despre nepotrisme, nu merite.

Curtea de Apel Cluj a decis majorarea pedepsei lui Alexandru Boc

În cadrul unui proces din 2019, nepotul lui Emil l-a amenințat cu moarte pe judecătorul Alexandru Tiliciu. Curtea de Apel a decis să anuleze o mare parte din sentința dată de Judecătoria Turda, însă a revenit asupra deciziei. Alexandru Boc va sta ispăși o pedeapsă dublă decât cea primită inițial, adică va sta în spatele gratiilor un an.

”Admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda împotriva Sentinţei penale nr. 548/2021 din data de 22 decembrie 2021, pronunţată de către Judecătoria Turda în dosar nr. 5294/328/2021, pe care o desfiinţează în parte, sub aspectul netemeinicei stabiliri a stării de fapt, a duratei pedepsei principale aplicate inculpatului Boc Ioan Alexandru pentru infracţiunea dedusă judecăţii, al nelegalei reţineri în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 C.proc.pen., şi rejudecând cauza în aceste limite: Constată că infracţiunea de ultraj judiciar (…) comisă de inculpatul B.I.A. şi dedusă judecăţii în cauză, vizează şi acte de ameninţare cu moartea la adresa persoanei vătămate Tiliciu Alexandru. (…)

Majorează pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului B.I.A. pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj judiciar (…) la 1 an închisoare. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate prin sentinţa apelată pentru infracţiunea comisă, precum şi dispoziţiile referitoare la constatarea concursului de infracţiuni şi anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante de 5 luni şi 10 zile închisoare şi amendă penală în cuantum de 4500 lei (…) Dispune suspendarea executării pedepsei principale rezultante a închisorii sub supraveghere şi se va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor (…).

Se menţin măsurile şi obligaţiile de supraveghere stabilite prin sentinţa apelată. (…) interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu părţile civile O.M.A., P.D.I., Ţ.M. şi persoană vătămată T.A. sau cu membri de familie ai acestora ori de a se apropia de aceştia precum şi dreptul de a se apropia de locuinţa sau de locul de muncă ale părţilor civile O.M.A., P.D.I. , Ţ.M şi persoanei vătămate T.A. pe o perioadă de 4 ani (în acest din urmă caz se are în vedere biroul unde efectiv lucrează persoana vătămată T.A. şi nu sediul instanţei unde îşi desfăşoară activitatea). (…) Definitivă.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Mesaje de amenințare cu moartea trimise de nepotul lui Emil Boc

Disputa dintre Alexandru Boc și judecătorul Alexandru Tiliciu a început în 2019, atunci când dosarul în care apărea numele nepotului primarului municipiului Cluj Napoca a fost repartizat la completul P9 de judecată. În calitate de judecător de cameră preliminară, Tiliciu a verificat legalitatea și temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă în faza de urmărire penală a lui Ioan Alexandru Boc, context în care a respins cererea de revocare formulată de avocatul inculpatului și a constatat temeinicia și legalitatea măsurii preventive, notează gazetadecluj.ro.

Nemulțumit de soluția emisă de judecător, Alexandru Boc a decis, în noaptea de 17 spre 18 decembrie 2019, să expedieze de pe adresa sa de e-mail mai multe mesaje pe adresa de corespondență a Judecătoriei Cluj-Napoca. În ziua următoare, grefierii au listat mesajele și le-au depus la dosarul asociat nr. 21970/211/2019/a1.3, având ca obiect verificarea măsurii preventive ajungând la cunoștința judecătorului Alexandru Tiliciu.

„La data de 18.12.2019, Boc Ioan Alexandru l-a amenințat pe judecătorul persoană vătămată Tiliciu Alexandru, în scop de intimidare și de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în concret, în contextul în care Boc Ioan Alexandru, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, era judecat sub control judiciar în dosarul privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere, hărțuire, amenințare și ultraj judiciar (…)”, se arată în documentele cuprinse la dosar.

În același dosar sunt anexate 17 mesaje de amenințare cu acte de violență și chiar moartea trimise de Alexandru Boc. Redăm mai jos câteva mesaje care în ochii magistraților de la Judecătoria Turda nu fac obiectul unor amenințări cu moartea:

„De ce pi**a mamii lui Tiliciu mi s-a prelungit controlul judiciar când eu ieri am trecut de 3 ori pe lângă Melinda Țuțu și nu i-am luat gâtul deși o puteam face în mai puțin de o secundă?”.

„Să te duci Tiliciule în p***a mătii acasă în Hunedoara…să judeci acolo incompetentule…și c**atule ce ești”

„Căpușe de bani publici ce merită strivite…asta sunteți. Hai, băgați-mă la închisoare, nemernicilor…criminalilor… și jegoșilor ce sunteți”.

„De Tiliciu Alexandu va fi vai și amar de capul lui. Izolat în Hunedoara va fi. Până va muri. Poate va fi și el exponat de ceară la Muzeul Antipa precum Melinda Țuțu.”

„Nu sunt singurul ce ar putea în mai puțin de o secundă pune pe offline pe cineva”.

„Vă omor”, „Vă omor”, „Văăăăă omor”.