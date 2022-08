Curierii se transformă în agenţi ai Fiscului din noiembrie.„Să funcţioneze la fel ca raportările lunare pe care le facem deja la ANAF”

ANAF vrea să impoziteze persoanele fizice care vând regulat produse pe platforme de anunţuri sau pe grupuri de Facebook şi încasează banii cash, prin curier.

Cei care folosesc platforme de tip OLX sau Lajumate.ro, dar şi grupuri de Facebook, pentru a vinde produse prin curier, cu plata ramburs, şi care fac acest lucru în mod regulat vor fi controlați de Fisc pentru a plăti impozit la stat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus deja în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui Fiscului privind noua legislaţie pentru „plata râm­burs“ care transformă peste 40.000 de curieri şi angajaţi ai Poştei în veritabili agenţi ai ANAF.

„Noi va trebui să pregătim, să cheltuim bani – pe care nu ni-i decontează nimeni – şi să oferim ANAF-ului raportarea. Trebuie să am o echipă de oameni care să urmărească acest proces, va fi o cheltuială în departa­mentul IT, în departamentul financiar şi nu doar, va trebui să am oameni în fiecare zonă care să se ocupe de acest proces. Este o măsură care aduce costuri în plus. Nu suntem încă pregătiţi, dar va trebui să fim“, a spus Adrian Mihai, CEO al firmei de curierat FAN Courier.

Ce vor face curierii

Curierii trebuie să îi depisteze pe cei care câștigă bani prin aceste metode. În cazul companiei de curierat DPD, circa 60-70% din coletele pe care le expe­diază curierii sunt în prezent cu plata ramburs.

„Este un lucru bine-venit, va fi nevoie de lucrări suplimentare în departamentul financiar pentru că vor fi raportări lunare, volumul de informaţii va fi mare. ANAF-ul vrea să prevină principalele riscuri asociate comerţului electronic, avem foarte mulţi comercianţi online, dar nu toţi îşi declară veniturile. Este o declaraţie stufoasă, va trebui să ne punem la punct cu sistemele informative pentru că în momentul acesta nu sunt pregătite pentru aşa ceva. Nu înseamnă pentru noi investiţii foarte mari, prima lună de raportare o să fie mai grea, iar, ulterior, lucrurile ar trebui să funcţioneze la fel ca raportările lunare pe care le facem deja la ANAF“, a spus Bianca Alan, direc­torul financiar al firmei de curierat DPD, potrivit Mediafax.