Curățenie completă înainte de iarnă. Ce trebuie să speli și să aerisești pentru o casă sănătoasă

Toamna este momentul perfect să pregătim casa pentru lunile în care petrecem mai mult timp în interior și aerul este mai greu de reîmprospătat. O casă curată și bine aerisită te protejează de bacterii, alergeni și umezeală excesivă. În plus, curățenia de toamnă este o tradiție practică, prin care pregătești locuința pentru lunile reci. Spălarea țesăturilor, aerisirea saltelelor, a covoarelor și a pernelor sunt doar câteva dintre etapele esențiale. Prin această curățenie, creezi un spațiu plăcut și sănătos, în care familia se poate bucura de confort pe tot parcursul iernii.

Atunci când faci curățenie generală trebuie să acorzi atenție lenjeriilor de pat, păturilor și pernelor. Unele dintre ele, cum sunt pilotele sau păturile groase, au fost puse la păstrare în diferite spații unde pot acumula praf și bacterii. Spălarea lor cu detergenți blânzi și uscarea în aer liber elimină impuritățile. Zilele călduroase de toamnă sunt perfecte pentru a putea usca țesăturile mai groase, care vor fi folosite în sezonul rece.

De asemenea, covoarele trebuie curățate înainte de sezonul rece. Ele adună murdărie, polen și acarieni. O curățare profesională sau o spălare amănunțită acasă le redă aspectul plăcut și elimină mirosurile neplăcute. Spălarea lor este esențială pentru a menține aerul din casă mai proaspăt. În plus, vei simți un confort sporit atunci când petreci mai mult timp în interior.

Nu uita de draperii și perdele atunci când faci curățenie. Acestea se murdăresc rapid, mai ales vara, când ferestrele sunt deschise. Printr-o curățare atentă, elimini praful și impuritățile acumulate. Este indicat să le speli, să le usuci bine și să le montezi din nou înainte de iarnă. Astfel, spațiul tău va arăta mai luminos, mai îngrijit, dar va fi și mai sănătos.

Curățenia de toamnă nu înseamnă doar țesături. Mobilierul adăpostește praf și alergeni în colțurile greu accesibile. Este recomandat să muți dulapurile, mesele și scaunele pentru a aspira și șterge dedesubt. În acest mod, elimini particulele care pot afecta calitatea aerului din interior. În plus, locuința va fi mai ordonată și mai plăcută.

Spațiile de depozitare merită o atenție specială. La sfârșitul verii, hainele subțiri fac locul celor groase în șifonier, iar ele trec în cutii sau spații de depozitare. Din acest motiv, dulapurile și sertarele au nevoie de o curățenie intensă. Prin acest mod previi apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. În plus, eliberând toate dulapurile, poți sorta mai ușor hainele. Acum este momentul ideal pentru a arunca obiectele inutile și pentru a reorganiza lucrurile utile. Astfel, câștigi spațiu și creezi un mediu mai igienic.

Nu uita de aparatele electrocasnice. Frigiderul, cuptorul și hota trebuie curățate înainte de iarnă. Acestea acumulează grăsimi, resturi și bacterii. O curățare amănunțită prelungește durata lor de viață și îmbunătățește eficiența. În plus, bucătăria va fi mai plăcută și mai sigură pentru gătit.

Curățenia de toamnă nu este completă fără aerisirea locuinței. Este esențial ca înainte să scadă temperaturile să aerisești saltelele, pernele și păturile în aer liber. Razele soarelui și circulația aerului elimină bacteriile și mirosurile. Această curățenie prin aerisire oferă un mediu mai sănătos pentru somn și relaxare. În plus, previi acumularea de umezeală.

Ferestrele și ușile trebuie și ele aerisite și curățate. Geamurile adună praf și murdărie care reduc lumina naturală. Șterse, lumina pătrunde mai bine în locuință. Nu uita să verifici dacă găurile speciale din tâmplărie nu sunt înfundate. Ele joacă un rol important în sezonul rece. În același timp, etanșeitatea ferestrelor poate fi verificată. Astfel, asiguri și o izolație mai bună pentru iarnă.

Un alt pas important este igienizarea băii și a bucătăriei. Umiditatea ridicată din aceste zone favorizează apariția bacteriilor și a mucegaiului. O curățenie atentă elimină aceste riscuri. Este recomandat să folosești soluții speciale pentru gresie, faianță și chiuvete. Astfel, spațiile umede devin mai sigure și mai igienice, potrivit This Old House.