Tânărul candidat are, în spate, trei mastere, unul în administrație publică, unul la Academia Națională de Informații și unul la Universitatea Națională de Apărare.

Acum, lucrează ca expert evaluator la Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Maramureșeanul Cristian Opris este fiul unei învățătoare și al unui inginer agronom.

A renunțat la București pentru orașul său natal, Săliştea de Sus, din județul Maramureș.

Susținut de PNL, el s-a hotărât să candideze împotriva unui primar aflat în funcție de 18 ani, Ștefan Iuga (PSD).

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, dar și Traian Berbeceanu, celebrul polițist și consilier al ministrului afacerilor interne, Marcel Vela, i-au transmis un mesaj de susținere și prietenie tânărului Cristian Opriș, în urmă cu câteva zile.

„Am votat astăzi pentru un viitor mai bun pentru orașul nostru, pentru schimbare și pentru dezvoltare. Am încredere că cetățenii din Săliștea de Sus vor o viață mai bună la noi acasă și vor vota pentru schimbare. Avem nevoie de dezvoltare și în orașul nostru, și în județul nostru și am încredere ca maramureșenii vor alege echipa care are un proiect concret de dezvoltare și care poate aduce bunăstare pentru oameni”, a scris, duminică, pe Facebook, Cristian Opriș.

Iar luni, după ce a aflat rezultatul votului, a precizat:

„Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată! Chiar dacă am obținut locul al 2-lea, vă asigur că nu voi trăda votul dumneavoastră, și împreună cu echipa de consilieri locali PNL , ne vom lupta pentru dezvoltarea localității.

Vă mulțumesc și pentru încrederea acordată candidatului PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, care de astăzi este noul președinte al Consiliului Județean Maramureș!”.

Asistent universitar în București și expert evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Cristian Opriș a terminat două facultăți și trei programe de masterat pentru a ajunge aici. A lăsat totul ca să candideze într-un orășel de 5.000 de oameni

„Oamenii de bine nu prea fac pasul înspre politică și nefăcând pasul înspre politică n-ai cum să ajungi să devii factor decizional ca să poți să transformi România într-o Românie ideală”, a declarat Cristian Opriș, pentru Digi24.ro.

Localnicii îl cunosc și spun că au încredere în el pentru că a fost crescut de bunică.

„Să fie corect totdeauna și cinstit și atunci toate o să fie bine”, a declarat bunica lui Cristian Opriș.

„Am văzut atâtea exemple în țară de primari tineri și am zis că eu de ce să nu pot să fac asta, chiar dacă venind la țară eram oarecum conștient că oamenii sunt puțin mai conservatori, dar am zis că vreau să încerc să vedem dacă putem să schimbăm și mentalități.

Un primar trebuie să aibă respect, primarul e în slujba cetățeanului, nu cetățenii sunt în slujba primarului”, a mai spus Cristian Opriș.