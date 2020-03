Primii care se plâng de comportamentul cetățenilor, sunt chiar primarii orașelor și comunelor din județ. De exemplu, la Borșa, primarul Sorin Timiși spune că pe locuitori i-a apucat, brusc, febra cumpărăturilor și că aceștia nu vor să stea în case. “Toți borşenii ies afară să îi vadă pe ceilalţi dacă nu stau în casă. Ăsta e un obicei aici la noi. Iau toată această poveste ca pe un joc. Fiecare are de cumpărat ceva.

Dimineaţa îşi cumpără roşii, la amiază îşi cumpără pâine, după-masă îşi cumpără ceapă, seara se duce să îşi ia o sticlă de vin. Şi are tot timpul motiv ca să iasă în oraş să vadă dacă alţii respectă sau nu respectă. Bineînţeles că se sesizează, se reclamă unul pe altul că celalalt nu stă în casă. Dar el e pe stradă stradă. Păi tu cum îl vezi dacă tu stai înăuntru? A păi nu că eu am ieşit că am avut un pic de treabă. Păi probabil că şi celălalt are aceeaşi treabă. Şi fiecare încearcă să îşi găsească un motiv de a ieşi în stradă”, a spus primarul Timiș.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis un ordin, semnat de prefectul județului Nicolae Silviu Ungur, prin care se interzice circulația tuturor persoane, și pe timp de zi. „Pe teritoriul județului Maramureș este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu excepția următoarelor motive: deplasarea în interes personal, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; deplasarea pentru pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță”, se arată în ordinul prefectului.

De asemenea, prefectul de Maramureș a instituit un program orar, pe categorii de persoane, pentru accesul la magazine alimentare sau farmacii. Măsura se referă la persoanele care au trecut de 60 de ani. „În acest context, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani vor efectua cumpărăturile necesare dimineața, în intervalul orar 7.00-11.00, urmând ca de la ora 11.00 și până la închiderea magazinelor, cumpărăturile să fie realizate de persoane sub 60 de ani”.

