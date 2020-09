Actorii Mihai Călin și Andreea Ibacka au fost distribuiți în cel mai nou serial produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, Adela.

Cei doi sunt soţ şi soţie, însă au o căsnicie bazată mai degrabă pe respect, decât pe dragoste. Potrivit poveștii, Paul (Mihai Călin) deţine un imperiu media pe care l-a moştenit la moartea tatălui său şi şi-a dedicat întreaga viaţă afacerii pe care o preţuieşte mai mult decât orice, potrivit cancan.ro.

Sunt căsătoriți, dar nu se iubesc

Cu Mona (Andreea Ibacka), fostă prezentatoare de ştiri, s-a căsătorit atunci când a aflat că aceasta este însărcinată, însă nu a iubit-o cu adevărat niciodată. Atunci când Mona a pierdut copilul într-un accident de care îl consideră vinovat pe Paul, relaţia lor s-a răcit şi mai mult.

Și pentru că nu pot face alți copii îi dă un sentiment de nesiguranţă în căsnicie, chiar dacă mariajul lor este bazat pe respect reciproc. Atunci când Andreea, presupusa fiica a lui Paul, despre existenţa căreia acesta află foarte târziu, se mută în casa lor, frustrarea Monei devine şi mai evidentă.

„Vă anunţ cu bucurie că fac parte din distribuţia celui mai nou serial semnat de doamna Ruxandra Ion şi dacă ar fi să vă devoalez câte ceva din culise aş spune că sunt Mona, fostă prezentatoare de ştiri, soţia unui milionar în valută forte care trăieşte totuşi cu o dramă pe care nu o exteriorizează foarte mult, şi anume cea a pierderii unei sarcini. Până să cunoaşteţi întreaga poveste, vă invit să vă lăsaţi surprinşi de toate intrigile serialului Adela!”, a declarat Andreea Ibacka.

Antena 1 a anunțat pe au început filmările pentru noul serial de ficțiune „Adela”, produs de Ruxandra Ion. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia și povestea filmului este una cu totul și cu totul interesantă. Adaptarea este semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Oana Moșneagu, Alecsandru Dunaev și Mara Oprea, actriță care își face și debutul în carieră cu acest rol. Ea mărturisește că a avut emoții mari când a aflat că va fi protagonista acestuia film. Mara este mulțumită de rolul său și are doar cuvinte de laudă la adresa Adelei, cea pe care o înfățișează în serial.