Cupa caritabilă de judo „Să-l sprijinim pe Luca”. Riscă să își piardă viața la doar trei ani, din cauza leucemiei

Clubul Sportiv Mako Ryu București organizează pe 31 iulie Cupa caritabilă de judo „Să-l sprijinim pe Luca”. Este vorba despre o strângere de fonduri pentru Luca, un copil de doar trei ani care suferă de leucemie acută limfoblastică cu celule T. Micuțul riscă să își piardă viața dacă părinții nu vor strânge banii necesari.

Pe data de 9 februarie, chiar de ziua ei, mama lui Luca a aflat că micuțul suferă de leucemie acută limfoblastică cu celule T. Părinții au fost nevoiți să-l ducă la tratamente costisitoare și să petreacă ore în sir în spitale. Tânărul încearcă să lupte cu boala, dar doar o minune îl mai poate salva.

El a fost operat de trei ori, a trecut printr-o infecție la cateter, a făcut 11 recoltări de măduvă fără anestezie, pe viu. Cupa caritabilă de Judo „Să-l sprijinim pe Luca” încearcă să strângă bani pentru salvarea sa. Biletul este 50 de lei, iar toate sumele strânse vor fi donate părinților lui Luca.

De ce are nevoie micuțul cu leucemie

„Bună ziua,

Anul trecut, pe data de 9 februarie, fix de ziua mea, am aflat că puiul nostru are Leucemie Acută Limfoblastică cu celule T (LAL-T cortical), hiperleucocitară, corticosensibilă, risc înalt… De atunci am început cursa vieții.

A trebuit să ne cumpărăm prima serie de citostatice din Franța, pentru că în România nu există medicamentul respectiv. Evident, din sursele noastre financiare, pentru că statul român nu avea resurse. Am făcut alergie la prima serie de citostatice (L’Asparaginase) și după mai multe încercări de administrare, s-a luat decizia întreruperii tratamentului.

Următorul pas a fost alt citostatic care costă și acum 35.000 de lei pentru 5 fiole. Am avut nevoie, timp de 1 an și 4 luni, de 48 de fiole, norocul nostru a fost că am fost ajutați de doctorii curanți ai copilului, care s-au zbătut pentru a introduce medicamentul pe lista citostaticelor suportate de stat, asta până în momentul în care noi aveam nevoie de el, nefiind pe această listă.

Chinurile prin care a trecut micuțul

Am trecut de aceste probleme și după au urmat altele. Infecție la camera de cateter, fiind schimbată după primele trei luni, fiind operat de trei ori până în prezent, o dată pentru pus cameră, o dată pentru scos camera cu infecție, montată una provizorie la picioruș, după operat iar pentru camera la piept. Nu mai spunem de multele medicamente, siropuri, comprese speciale, de spray-uri speciale pentru aftele care se făceau inclusiv pe esofag, și pe stomac, toate acestea cumpărate de noi, evident.

A trecut prin 11 MRD-uri (recoltări de măduvă) făcute fără anestezie, pe viu. Cu toate acestea, Luca este foarte puternic, un luptător.

În prezent, boala este în remisie, dar avem un risc de recidivă de peste 95% din acest motiv, fiind recomandat transplantul, dar nu în țară, din cauza lipsei de tratament pentru forma lui de leucemie. Noi avem nevoie de suma de 25.000 euro ca să putem sta liniștiți timp de 1 an, în care el va face numeroase investigații (chimioterapie, transplant și tratament post transplant) și chiria aferentă pentru un an de zile”, a transmis mama lui Luca, potrivit Capital.