Cunosti diferenta dintre un serviciu de gazduire web dedicat si unul de tip VPS?

Printre tipurile de gazduire web cele mai des intalnite sunt cele dedicate si cele de tipul VPS. Chiar daca cele doua impart anumite caracteristici comune, este important sa cunosti si diferentele dintre ele, pentru a putea alege informat si calculat.

Ce inseamna un serviciu de gazduire web

Gazduirea web, des intalnita si sub denumirea sa englezeasca de “web hosting” este o functionalitate oferita ca seriviu de catre un furnizor, ce asigura existenta si disponibilitatea online 24/7 a unui website. In acest serviciu sunt incluse atat echipamentele hardware cat si cele software.

Mai concret, acestea includ toate componentele fizice ale calculatorului ce urmeaza sa sustina si sa gazduiasca serverul tau. Acel calculator va fi componenta fizica a serverului, in timp ce memoria si spatiul de stocare intern pe care il are, va reprezenta varianta digitala a serverului. Ce inseamna acest lucru? Toate textele, pozele si informatiile necesare ca website-ul tau sa functioneze corespunzator vor fi stocate in acest computer. In functie de pachetul sau pachetele pe care le achizitionezi, poti opta pentru un server complet al tau – atat partea fizica cat si partea “invizibila”, de soft – sau doar pentru componenta de soft.

Furnizorii de gazduire web se vor asigura ca instaleaza serverele in centre special dedicate, monitorizand indeaproape buna functionare atat a componentelor hardware cat si a celor software. De asemenea, daca optezi pentru furnizori de calitate vei putea beneficia si de alte avantaje – asistenta, intretinere, backup etc.

Cum functioneaza?

Odata ce te-ai decis ce elemente sa fie incarcate pe server, si odata ce ai decis sub ce forma acestea urmeaza sa fie prezentate publicului – cum va arata website-ul tau – acesta va ajunge live. Acest aspect presupune faptul ca din acel moment poate fi accesat de oricine are adresa de URL. Astfel, clientii pot interactiona cu afacerea ta.

Insa, ce pare o simpla accesare, respectiv un singur click sau navigare pe website-ul tau, are in spate, procesul de descarcare al website-ului de pe server. Astfel, serverul ales trebuie sa fie capabil sa suporte cat mai multi clienti odata, cat mai multe descarcari odata si sa aiba o viteza cat mai mare, pentru ca utilizatorii sa poata interactiona cu succes cu website-ul business-ului tau.

Serverul Dedicat

Atunci cand doresti sa-ti lansezi afacerea in digital, serviciul de gazduire web este unul dintre aspectele carora trebuie sa-i acorzi atentie. In functie de tipul afacerii tale, si de “locatia” unde se afla in momentul cand decizi sa o lansezi, anumite optiuni de gazduire web sunt mai indicate decat altele. Prin “locatie” ne referim nu la locatia fizica a sediului, ci la pozitionarea afacerii in schema de business: afacere proaspat deschisa, in ascensiune, deja cunoscuta pe piata.

Un exemplu concret il reprezinta afacerile mici, ale caror proprietari aleg, deseori, gazduirea partajata, in timp ce proprietarii de afaceri medii si mari au nevoie de servere personalizate, dedicate, “confectionate” pentru a le oferi flexibilitatea, perfomanta si securitatea de care afacerea lor are nevoie.

Ce presupune un serviciu de gazduire web ce ofera un server dedicat? Un server dedicat presupune existenta unui server individual dedicat doar tie si afacerii tale. Astfel, toate resursele, pe care altfel ar fi trebuit sa le imparti cu altii, sunt utilizate doar pentru website-ul tau. Asadar, chiar si atunci cand exista trafic intens pe website, utilizatorii finali se vor bucura de o experienta neintrerupta, liniara si calitativa.

Un server dedicat complet tie si site-ului afacerii tale iti va oferi control complet. Prin control complet ne referim atat la configuratia prezenta si viitoare a serverului, cat si la toate resursele existente ale acestuia. In aceste resurse se regaseste si asistenta tehnica a serverului in orice moment necesar.

Cum utilizezi un server dedicat?

Avand in vedere ca tu ai control deplin atat asupra echipamentelor hardware dar si asupra echipamentelor software, singura “limita”, singurul impas pe care il poti intampina, in reprezinta capacitatea serverului.

Astfel, va depinde in totalitate de tine cat spatiu doresti sa utilizezi, marirea si micsorarea limitei de utilizare fiind la latitudinea ta si a bugetului pe care vrei sa il aloci. Insa, de cele mai multe ori, indiferent ca utilizezi doar o parte din capacitatea totala a serverului sau tot intregul, pretul va fi acelasi.

Pentru a putea utiliza serviciul de gazduire web cu server dedicat sunt doar cativa pasi de urmat. Odata selectat furnizorul cu care doresti sa lucrezi, selectezi pachetul pe care doresti sa-l folosesti – asta in cazul in care furnizorul iti pune la dispozitie mai multe pachete.

Furnizorul iti va inchiria serverul, iar computerul va intra in indatoririle tale. Aici se diferentiaza doua tipuri de abordari. Daca optezi pentru o gazduire web cu server dedicat administrat, atunci furnizorul se va ocupa de intretinerea acestuia. Insa, daca optezi sa-ti configurezi un server privat neadministrat, va trebui sa ai grija de urmatoarele:

Alegerea unor specificatii hardware propice, care sa se poata plia pe ce iti trebuie

Alegerea si configurarea sistemelor si operare pe care urmeaza sa le folosesti

Integrarea, instalarea si selectarea altor echipamente sau instrumente adiacente ce au ca rol executarea diverselor operatiuni

Securizarea structurii – atat a echipamentelor hardware cat si a spatiului in care acestea urmeaza sa fie amplasate

Optimizarea, imbunatatirea si ajustarea constanta a performantei si a resurselor utilizate.

In functie de funizorul pe care il contractezi, vei avea posibilitatea de a opta pentru pachetul de administrare.

Avantajele unui server dedicat

Te intrebi daca un server dedicat este cel mai indicat model de server pentru afacerea ta? Atunci arunca o privire asupra avantajelor ce vin odata cu un server dedicat.

Spatiu inchis, securizat, dedicate Resurse si memorie alocata special pentru tine Solutie personalizata in functie de afacere Flexibilitate in utilizare si personalizare Lipsa “vecinilor”

Serverul VPS

Denumirea acestui serviciu de gazduire web este prescurtarea de la numele englezesc al acestuia – Virtual Private Server, traducandu-se ca server virtual privat. Desi numele acestuia te poate duce cu candul la un server dedicat, cele doua sunt diferite. Un server dedicat este doar al tau – atat hardware cat si software. Un server VPS presupune, asa cum ii sugereaza si numele, un server virtual, digital, fara componenta sa fizica.

Un astfel de tip de gazduire web, un server VPS, are un sistem de operare propriu, dar si o serie de aplicatii, configuratii si resurse ale sale. Mai concret, spatiul si memoria unui calculator fizic este impartita virtual in mai multe “bucatele”. Fiecare “bucatica” apartine altcuiva, fiecare fiind invididuala si diferita de celelalte. Astfel, un server de acest fel va avea mai multe conturi VPS si mai multi utilizatori care il vor folosi in acelasi timp.

Cum utilizezi un server VPS?

Cuvantul cheie al utilizarii unei astfel de gazduiri web se regaseste chiar in titulatura acestuia, accentul fiind pus pe cuvantul “virtual”. Datorita existentei dimensiunii virtuale, un sever va fi impartit si distribuit mai multor persoane odata.

Serverele virtuale au o singura forma fizica – un singur calculator care joaca rol de “gazda” a lor – dar fiecare server virtual poarta amprenta proprietarului sau, diferentiindu-se de ale celorlalti prin configurarile efectuate. Astfel, aceste tipuri de server ofera un grad ridicat de flexibilitate si confidentialitate, fiind o optiune ideala, budget-friendly, a serverului dedicat.

Serverul este evaluat pe deplin, iar resursele sunt impartite intre numarul de utilizatori care detin serverele virtuale. De exemplu, daca serverul fizic dispune de 200 GB de memorie, si sunt 4 utilizatori – deci 4 servere virtuale, fiecare server virtual in parte va primi cantitatea de memorie negociata prin contractul de inchiriere. Fiecare utilizator va fi capabil sa utilizeze doar cantitatea de memorie pentru care a semnat contractual, resursele ramase nefiind valorificate, chiar daca alte servere virtuale ar avea nevoie (insa contractul nu le permite resurse suplimentare).

Avantajele unui server VPS

Poate cunosti deja avantajele unei gazduiri web ce ofera un server VPS, poate nu. Dar daca inca nu esti hotarat cu privire la tipul de gazduire web pentru care doresti sa optezi cand vine vorba despre website-ul business-ului tau, iata cateva avantaje ale serverului VPS.

Fiabilitate in gestionarea traficului Personalizarea cu sistemul de operare dorit Control asupra configuratiei Resurse dedicate Accesibilitate sporita Asistenta tehnica

Concluzie

In functie de tipul de gazduire web pentru care optezi, spatiul de pe server poate fi, sau nu, impartit si cu alti utilizatori. De asemenea, in functie de cerintele business-ului tau este indicat sa optezi pentru un tip sau altul de gazduire web. In cazul in care nu te poti decide care tip de gazduire web este cel mai indicat pentru stadiul in care se afla afacerea ta, poti apela la sfaturile furnizorilor. Acestia te vor indruma spre cel mai potrivit pachet de servicii de gazduire web pentru situatia ta.