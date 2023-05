Cunoscutul prezentator TV Piers Morgan, despre Eurovision: „Nu puteți să mă convingeți că această mizerie e muzică”

Azi are loc a cea de-a doua semifinală de la Eurovision 2023, în care va intra și concurentul României, iar Piers Morgan, Sharon Osbourne, prezentator la Talk TV și soția lui Ozzy Osbourne, și Louis Walsh, fost jurat la X factor, și-au spus părerea despre concursul muzical.

Cunoscutul prezentator TV Piers Morgan a spus că Eurovision este o mizerie și că nu este promovată muzica adevărat. El a mai declarat că nu este normal ca Ucraina să fie privilegiată doar pentru că este în război.

„Eurovision se întoarce în UK după o pauză de 27 de ani. Trebuia să fie găzduit de Ucraina, dar nu se poate, așa că Liverpool a primit dubioasa onoare. Cred că Eurovisionul este o pată pe umanitate. Eu spun că e groaznic. Nu e nimic cultural, e un rahat. Nu sunt de acord nici să câștige Ucraina, doar pentru că sunt în război. Trebuie să câștige războiul. N-am mai auzit un cântec bun la Eurovision de zeci de ani. Nu puteți să mă convingeți că această mizerie e muzică. E un carnaval în care toate țările au grijă de prietenii lor și cel mai bun cântec nu câștigă niciodată”, a spus Piers Morgan.

Piesa României, criticată în Norvegia

Și piesa României de la Eurovision 2023 a fost aspru criticată de prezentatorii și invitații unei emisiuni din Norvegia. Aceștia au spus că artistul care ne reprezintă țara nu are carismă absolut deloc.

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

„Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“.

„La început am fost fericită, pentru că mi s-a părut că arată cool. La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut“.

„România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta, îi dau un punct“.

„Eu îi dau 2 puncte. Nu vă uitați la mine și nu mă întrebați de ce sunt așa de bună. Ar fi prea dureros să-i dau un punct“.

„Eșuează mizerabil să fie sexy. E cea mai proastă combinație între (piesele) «Ghetto Superstar» și «Feelling Good». Eu mă simt prost. Un punct“.

„M-a întărâtat atât de rău… M-a înfuriat. Un punct!“.

„Unde i-au găsit pe oamenii aceia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Îngrozitor“, au spus ei prezenți în emisiune.