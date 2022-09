Cunoscut rapper, împușcat de poliție în sudul Londrei. Tânărul se afla într-un vehicul suspect. Video

Chris Kaba a fost împușcat de poliție după o urmărire a unui vehicul suspect care s-a încheiat în Kirkstall Gardens, Streatham Hill, luni, în jurul orei 21:50, a informat poliția britanică. În timpul urmăririi, poliția a folosit o tactică prin care a intrat în coliziune cu mașina urmărită pentru a o forța să oprească. Localnicii din cartierul din Londra au declarat că au auzit focuri de armă și un elicopter al poliției zburând deasupra lor.

Martorii au spus că s-a auzit un zgomot puternic, urmat de mai multe împușcători și voci agitate.

Biroul Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) a deschis o anchetă. Organismul independent, care supraveghează plângerile poliției în Anglia și Țara Galilor, a confirmat că un foc a fost tras dintr-o armă de foc din dotarea poliției. Anchetatorii examinează înregistrările poliției și camerele de supraveghere din zonă, precum și anchete din casă în casă.

„Atunci când poliția folosește forța fatală, este important să existe o anchetă solidă și independentă pentru a stabili toate circumstanțele în jurul a ceea ce s-a întâmplat. Este firesc ca comunitatea să dorească răspunsuri rapide, dar aș ruga oamenii să se abțină de la speculații care ar putea fi de neajutor pentru toți cei afectați”, a explicat Sal Naseem, directorul regional al IOPC din Londra.

Chris Kaba era un rapper cunoscut sub numele de Madix și făcea parte din grupul de exercițiu 67, nominalizat la MOBO. Tânărul urma să se căsătorească în curând, iar viitoarea sa soție, Karima Waite, va fi mamă. Informația a fost prezentată de Kim Alleyne, în vârstă de 49 de ani, viitoarea soacră a rapperului.

„A fost atât de iubit. Era atât de amuzant. A fost super amabil. Nebun. Era mereu fericit. Ar fi făcut orice pentru tine. Este oribil, șocant și trist”, a declarat Kim Alleyne.

Femeia a precizat că simte o durere imensă după moartea viitorului ginere și că nu înțelege care au fost motivele pentru care poliția a deschis focul. Kim Alleyne se întreabă dacă rapperul ar mai fi fost ucis în cazul în care ar fi fost alb.

Pastorul la Biserica Baptistă New Park Road, Swaby, a declarat că s-a simțit „rău fizic” când a aflat despre moartea lui Kaba.

„Era o persoană tânără din comunitate, evident un rapper talentat. Avea o familie tânără pe drum și se simte ca și cum viața lui a fost curmată fără niciun motiv… Cred că trebuie făcut ceva pentru a trage poliția la răspundere”, a afirmat pastorul, conform BBC.

